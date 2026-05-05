OMEk bi hantabirus kasu baieztatu ditu Cabo Verdeko gurutzontzian, eta zazpi dira dagoeneko kutsatutakoak
Hiru bidaiari hil dira hantabirusak jota, eta laugarren bat zainketa intentsiboetan dago. 23 nazionalitateko 149 lagun (88 bidaiari) zeramatzan itsasontzia Argentinatik irten zen martxoaren 20an, Cabo Verderantz. Egun han jarraitzen du, Kanaria Handian edo Tenerifen lehorreratzeko zain.
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) Cabo Verdeko kostaldean atxikita dagoen Hondius ontziari lotutako hantabirusaren bi kasu baieztatu ditu, Oceanwide Expeditions ontzi-enpresak jakinarazi duenez. Guztira, zazpi dira kutsatutakoak, OMEk esan duenez.
Gainera, arnasketa-sintomak dituzten bi tripulatzaileren (bat arina eta beste bat larria) eta maiatzaren 2an hildako bidaiariarekin lotutako pertsona baten ebakuazioari ekin diote. "Orain arte, ez da sintomarik duen beste inor identifikatu", ohartarazi dute ohar batean. Hala, datozen orduetan bi pertsona gaixoen (britainiar eta nederlandar nazionalitatea dutenak) lekualdaketa egitea espero dute.
Gainerako bidaiariak eta tripulatzaileak ontzian egongo dira lehorreratzeko portu bat zehaztu eta baimendu arte, besteak beste, Las Palmasen edo Tenerifen. "Gurutzontzian giroa lasai mantentzen da, bidaiariak oro har lasai daudela", adierazi du Oceanwide Expeditionsetik, eta "bidaiariei argitasuna eta lasaitasuna emateko lan egiten du, baita lehorreratzea eta kontrol medikua arintzeko ere".
Apirilaren 11n bidaiari bat hil zen itsas bidaian, baina ezin izan zen zehaztu heriotzaren arrazoia. Haren gorpua apirilaren 24an lehorreratu zen Santa Elenan, emazteak lagunduta, aberriratzeko. Handik egun batzuetara, apirilaren 27an, ontzi-enpresari jakinarazi zioten emakumea gaixotu egin zela itzulerako bidaian, eta hil egin zela. Maiatzaren 4an, berriz, hantabro-aldaera bat baieztatu zen. Bi hildakoak Herbehereetakoak ziren.
Apirilaren 27an bertan, beste bidaiari britainiar bat larri gaixotu zen eta Hegoafrikara eraman zuten. Johannesburgoko ZIUn dago , egoera kritikoan baina egonkor, eta hantabirusaren aldaera bat ere badu. Maiatzaren 2an hirugarren bidaiari bat hil zen, alemaniarra, baina oraindik ez da zehaztu zergatik hil zen.
Espainiako Osasun Ministerioak astelehen honetan baieztatu duenez, gurutzontzian 14 espainiar daude, 13 bidaiari eta tripulazioko kide bat (Katalunian bizi diren bost bidaiari). Espainiako Ministerioak jarraipen estua du OMErekin eta Herbehereetako eta Erresuma Batuko agintariekin koordinatuta.
Itsasontzia, 23 nazionalitateko 149 pertsonarekin (88 bidaiari), Ushuaiatik (Argentina) abiatu zen martxoaren 20an Cabo Verderantz, Hegoafrikan geldialdia eginda, eta bidaia maiatzaren 4an amaitzea aurreikusita zuen.
Zer da hantabirusa, karraskariek transmititzen duten eta gaixotasun larriak eragin ditzakeen birusa?
Ushuaiatik abiatu zen itsasontzi batean izandako agerraldi batek hainbat hildako utzi ditu, eta berriro ere arreta jarri du gaixotasun zoonotiko honetan.
Hiru pertsona hil dira, ustez hantabirusak jota, gurutzaontzi batean
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) adierazi duenez, "kutsatze-arriskuak txikia izaten jarraitzen du" eta "ez dago izutzeko arrazoirik". MV Hondius gurutzaontzia lehorreratzeko portu bila ari da, Cabo Verdek baimena ukatu baitio. Ontzian doazen 149 lagunetatik 14k Espainiako nazionalitatea dute.
