Hantabirusaren agerraldia

Zer da hantabirusa, karraskariek transmititzen duten eta gaixotasun larriak eragin ditzakeen birusa?

Ushuaiatik abiatu zen itsasontzi batean izandako agerraldi batek hainbat hildako utzi ditu, eta berriro ere arreta jarri du gaixotasun zoonotiko honetan.

(Foto de ARCHIVO) Jan 03, 2008 - San Diego, CA, USA - San Diego county vector control agents re-tested mice at Torrey Pines State Reserve for Hantavirus. Mice trapped at the reserve last week tested positive for the deadly virus, so the agents targeted other areas to see if it was an isolatied incident or something more widespread. PICTURED: Vector control technician BRANDON STIDUM prepares a specimen for testing at Torrey Pines State Reserve. Europa Press/Contacto/s44 03/1/2008
Bektoreen kontroleko teknikari bat lagin bat prestatzen ari da San Diegon, karraskarien hantabikoa zaintzen ari den bitartean. Artxiboko irudia: Europa Press.
Hantabirusa karraskariek transmititzen duten birus multzo bat da, gizakiengan gaixotasun larriak eragin ditzakeena. Ez da intsektuen bidez kutsatzen, baizik eta kutsatutako animalien gernua, gorozkiak edo listua ukitzean, edo partikula kutsatuak arnastean.

Birus zoonotiko honek arnas edo giltzurrunetako koadro larriak sor ditzake, eta hasierako sintomak gripearen antzekoak izan ohi dira: sukarra, giharretako mina eta nekea, besteak beste. Pertsonen arteko kutsatzea oso arraroa bada ere, infekzioak bilakaera larria izan dezake.

Duela gutxi, Ushuaiatik abiatu zen espedizio polarreko kruzero batean detektatu dute birusa: hiru pertsona hil dira eta beste bat egoera larrian dago. Ontzia Cabo Verden ainguratuta jarraitzen du, kasuak ikertzen ari diren bitartean.

