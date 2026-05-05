Epaileak ikertu gisa deitu du El Bocaleko pasabidearen diseinatzailea
Egitura diseinu edo eraikuntza akats posibleen ondorioz erori zela adierazi du epaileak bere autoan. Ingeniariak ekainaren 5ean deklaratuko du.
Santanderreko El Bocal pasabidean izandako istripua ikertzen ari den epaileak ikertu gisa deklaratzera deitu du egurrezko pasabideen proiektua diseinatu eta sinatu zuen azpikontratatutako enpresako industria-ingeniaria.
Egitura kostaldekoa diseinu edo eraikuntza akats posibleen ondorioz kolapsatu zela jasotzen du epaileak bere autoan. Ingeniariak ekainaren 5ean deklaratuko du.
Erabakia obraren zuzendari fakultatiboak —gaur egun Kantabriako Kostaldeko Mugapeko burua— emandako dokumentazioan oinarritzen da, baita obraren arduradunen artean trukatutako mezu elektronikoetan ere, non ohartarazten baitzen zurezko egituraren segurtasun-koefizienteak onargarriaren azpitik zeudela.
Gainera, epaileak deklarazioen egutegia zabaldu du. Maiatzaren 15ean kasuaren perituek agerraldia egingo dute euren txostenak berresteko, eta ondoren hainbat lekukok eta ikertuk deklaratuko dute, tartean Kostaldeko teknikariek, proiektuko ingeniariek eta azpikontratatutako enpresako arduradunek.
Kasua zabalik dago oraindik, pasabidea diseinatu eta gauzatzeko ardura teknikoak aztertzen diren bitartean.
