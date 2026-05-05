TRAFIKO ISTRIPUA

Pertsona bat zauritu da BI-10 errepidean, Bilbon, istripu baten ondorioz

Ezbeharra Errekalde parean gertatu da, Galdakaorako noranzkoan, eta hiru erreietako bi itxi dituzte. Hala ere, 07:00ak aldera errepidea erabat zabaldu dute. 

EITB

Auto baten istripua dela eta, bi errei itxi behar izan dituzte gaur goizean BI-10 errepidean, Bilbon, Galdakaora bidean, eta auto-ilara luzeak sortu dira.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, auto bat bidetik atera da. 

Ezbeharraren ondorioz, pertsona bat zauritu da eta ospitalera eraman dute.

Gutxienez hiru kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira. Hala ere, istripua izan duen ibilgailua erretiratu eta bidea garbitu ostean, 07:00ak aldera, errepidea erabat zabaldu dute.

