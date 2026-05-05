ACCIDENTE DE TRÁFICO
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Una persona herida en un accidente en la BI-10 a la altura de Rekalde

El siniestro ha generado retenciones en dirección Galdakao por el cierre de dos de los tres carriles de la vía, pero pasadas las 07:00 horas la vía ha sido reabierta completamente.

Euskaraz irakurri: Auto-ilarak BI-10 errepidean, Bilbon, istripu baten ondorioz: Pertsona bat zauritu da eta bi errei itxi dituzte
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EITB

Última actualización

Un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la mañana en la BI-10, a la altura de Rekalde (Bilbao), ha generado importantes complicaciones en la circulación.

Según han informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, un vehículo se ha salido de la calzada, y ha provocado el corte de dos carriles en sentido San Sebastián.

El incidente ha generado retenciones de al menos 3 kilómetros en la BI-10 en dirección Galdakao. Sin embargo, pasadas las 07:00 horas la vía ha sido reabierta completamente.

Como consecuencia del siniestro, una persona ha resultado herida y ha sido trasladada a un centro hospitalario, sin que por el momento haya trascendido la gravedad de sus lesiones.

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