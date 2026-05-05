Una persona herida en un accidente en la BI-10 a la altura de Rekalde
El siniestro ha generado retenciones en dirección Galdakao por el cierre de dos de los tres carriles de la vía, pero pasadas las 07:00 horas la vía ha sido reabierta completamente.
Un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la mañana en la BI-10, a la altura de Rekalde (Bilbao), ha generado importantes complicaciones en la circulación.
Según han informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, un vehículo se ha salido de la calzada, y ha provocado el corte de dos carriles en sentido San Sebastián.
El incidente ha generado retenciones de al menos 3 kilómetros en la BI-10 en dirección Galdakao. Sin embargo, pasadas las 07:00 horas la vía ha sido reabierta completamente.
Como consecuencia del siniestro, una persona ha resultado herida y ha sido trasladada a un centro hospitalario, sin que por el momento haya trascendido la gravedad de sus lesiones.
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