Un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la mañana en la BI-10, a la altura de Rekalde (Bilbao), ha generado importantes complicaciones en la circulación.

Según han informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, un vehículo se ha salido de la calzada, y ha provocado el corte de dos carriles en sentido San Sebastián.

El incidente ha generado retenciones de al menos 3 kilómetros en la BI-10 en dirección Galdakao. Sin embargo, pasadas las 07:00 horas la vía ha sido reabierta completamente.

Como consecuencia del siniestro, una persona ha resultado herida y ha sido trasladada a un centro hospitalario, sin que por el momento haya trascendido la gravedad de sus lesiones.