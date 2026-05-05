Iñigo Urkullu y Patxi López recuerdan a Garaikoetxea tras su fallecimiento

Este martes se celebra la segunda jornada del juicio por el asesinato de Maialen, con nuevos testimonios. Maialen fue asesinada en mayo de 2023 tras recibir 13 cuchilladas presuntamente a manos de su marido en un hotel de Vitoria-Gasteiz; las acusaciones sostienen que actuó con intención de matarla y piden 45 años de prisión, mientras la defensa alega una “desconexión de la realidad”.