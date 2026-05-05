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Iñigo Urkullu y Patxi López recuerdan a Garaikoetxea tras su fallecimiento

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Euskaraz irakurri: Lehendakari ohiek Garaikoetxea gogoratu dute zendu ostean
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EITB

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Los lehendakaris expresan sus condolencias y agradecimiento tras el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea. Iñigo Urkullu se declara "cercano" en sus planteamientos sobre Euskadi mientras que López lo define como un "referente".

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