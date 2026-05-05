Acto de desobediencia del alumnado de Seaska: realizarán el examen de matemáticas de la selectividad en euskera
Alumnos y alumnas del Liceo Bernat Etxepare de Baiona han decidido plantar cara a las directrices de París: realizarán el examen de matemáticas de la selectividad (baxoa) íntegramente en euskera. Es un acto de desobediencia que pone en riesgo sus notas, pero que asumen como una medida de presión necesaria. Con este desafío sobre la mesa, los estudiantes llaman a la movilización masiva este domingo en el Herri Urrats. El objetivo: que el derecho a examinarse en su lengua deje de ser una batalla y se convierta en una realidad.
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España pide evacuar a los contagiados de hantavirus en Cabo Verde sin escala en Canarias
El Ministerio ha informado que se intentará evacuar a los casos sintomáticos en Cavo Verde.
Iñigo Urkullu y Patxi López recuerdan a Garaikoetxea tras su fallecimiento
Los lehendakaris expresan sus condolencias y agradecimiento tras el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea. Iñigo Urkullu se declara "cercano" en sus planteamientos sobre Euskadi mientras que López lo define como un "referente".
Un testigo describe al presunto asesino de Maialen Mazón como “errático” y dice que la culpaba de “poner a su familia en su contra”
Este martes se celebra la segunda jornada del juicio por el asesinato de Maialen, con nuevos testimonios. Maialen fue asesinada en mayo de 2023 tras recibir 13 cuchilladas presuntamente a manos de su marido en un hotel de Vitoria-Gasteiz; las acusaciones sostienen que actuó con intención de matarla y piden 45 años de prisión, mientras la defensa alega una “desconexión de la realidad”.
La jueza cita como investigado al diseñador de la pasarela de El Bocal que colapsó y causó seis muertos
El colapso de la estructura se produjo por posibles fallos de diseño o construcción, según apunta la magistrada en su auto. El ingeniero declarará el próximo 5 de junio.
La OMS confirma al menos dos casos de hantavirus en el crucero y eleva a siete los afectados
Tres pasajeros han muerto por el brote, y una cuarta se encuentra en cuidados intensivos. El barco, con 149 personas (88 pasajeros) de 23 nacionalidades, zarpó de Argentina el 20 de marzo rumbo a Cabo Verde, donde permanece a la espera de poder desembarcar en Gran Canaria o Tenerife. La OMS cree quela infección se produjo fuera del crucero.
¿Qué es el hantavirus? El virus transmitido por roedores que puede causar enfermedades graves
Un brote en un barco que partió de Ushuaia ha dejado varios fallecidos y reabre el foco sobre esta enfermedad zoonótica.
Una persona herida en un accidente en la BI-10 a la altura de Rekalde
El siniestro ha generado retenciones en dirección Galdakao por el cierre de dos de los tres carriles de la vía, pero pasadas las 07:00 horas la vía ha sido reabierta completamente.
Tres muertos por un posible brote de hantavirus en un crucero
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que "el riesgo para el público en general sigue siendo bajo" y que "no hay necesidad de pánico". El buque, con 149 personas a bordo, entre ellas 14 de nacionalidad española, está contemplando atracar en Canarias tras la negativa de Cabo Verde.
El exboxeador acusado de la muerte de Éric Courdy en fiestas de Baiona pide disculpas y reconoce los hechos
"Admito los hechos y pido disculpas a la familia", ha dicho en la primera sesión del juicio., que ha empezado a las 09:00 horas y casi dos años después del asesinato.