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Acto de desobediencia del alumnado de Seaska: realizarán el examen de matemáticas de la selectividad en euskera

baxoa seaska ikasleak bernat etxepare
18:00 - 20:00
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EITB

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Alumnos y alumnas del Liceo Bernat Etxepare de Baiona han decidido plantar cara a las directrices de París: realizarán el examen de matemáticas de la selectividad (baxoa) íntegramente en euskera. Es un acto de desobediencia que pone en riesgo sus notas, pero que asumen como una medida de presión necesaria. Con este desafío sobre la mesa, los estudiantes llaman a la movilización masiva este domingo en el Herri Urrats. El objetivo: que el derecho a examinarse en su lengua deje de ser una batalla y se convierta en una realidad.

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