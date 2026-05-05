HANTAVIRUS CRUCERO
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¿Qué es el hantavirus? El virus transmitido por roedores que puede causar enfermedades graves

Un brote en un barco que partió de Ushuaia ha dejado varios fallecidos y reabre el foco sobre esta enfermedad zoonótica.
(Foto de ARCHIVO) Jan 03, 2008 - San Diego, CA, USA - San Diego county vector control agents re-tested mice at Torrey Pines State Reserve for Hantavirus. Mice trapped at the reserve last week tested positive for the deadly virus, so the agents targeted other areas to see if it was an isolatied incident or something more widespread. PICTURED: Vector control technician BRANDON STIDUM prepares a specimen for testing at Torrey Pines State Reserve. Europa Press/Contacto/s44 03/1/2008
Un técnico del control de vectores prepara una muestra en San Diego durante la vigilancia del hantavirus en roedores. Imagen de archivo: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Hantabirusa: zer da karraskariek transmititzen duten birus arriskutsu hau?
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EITB

Última actualización

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores infectados, capaces de provocar enfermedades graves en humanos. No se contagia por insectos, sino por el contacto con orina, heces o saliva de estos animales, o por la inhalación de partículas contaminadas.

Este virus zoonótico puede causar cuadros respiratorios o renales severos, con síntomas iniciales similares a los de la gripe, como fiebre, dolor muscular o fatiga. Aunque el contagio entre personas es muy poco frecuente, la infección puede evolucionar de forma grave.

El virus ha sido detectado recientemente en un crucero de expedición polar que partió de Ushuaia, donde tres personas han fallecido y otra permanece en estado grave. El barco continúa anclado en Cabo Verde mientras se investigan los casos.

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