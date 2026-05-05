¿Qué es el hantavirus? El virus transmitido por roedores que puede causar enfermedades graves

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores infectados, capaces de provocar enfermedades graves en humanos. No se contagia por insectos, sino por el contacto con orina, heces o saliva de estos animales, o por la inhalación de partículas contaminadas.

Este virus zoonótico puede causar cuadros respiratorios o renales severos, con síntomas iniciales similares a los de la gripe, como fiebre, dolor muscular o fatiga. Aunque el contagio entre personas es muy poco frecuente, la infección puede evolucionar de forma grave.

El virus ha sido detectado recientemente en un crucero de expedición polar que partió de Ushuaia, donde tres personas han fallecido y otra permanece en estado grave. El barco continúa anclado en Cabo Verde mientras se investigan los casos.