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España pide evacuar a los contagiados de hantavirus en Cabo Verde sin escala en Canarias

El Ministerio ha informado que se intentará evacuar a los casos sintomáticos en Cavo Verde.
Euskaraz irakurri: Hantabirusak jotako ontzia Cabo Verden ebakuatzea proposatu du Espainiako Osasun Ministerioak, Kanariar Uharteetan eskalarik ez egiteko
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Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Sanidad de España ha propuesto este martes evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe, sin efectuar escala en las Islas Canarias. 

Según las últimas informaciones del Ministerio, "se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo". En ese caso, "no habría motivo clínico para realizar, en nuestra opinión, una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias". Si esto último ocurriera, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", han especificado.

No obstante, fuentes de Sanidad recuerdan que esta tarde va a realizarse una evaluación por parte de los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para valorar las acciones a llevar a cabo.

El Ministerio, junto con los diferentes agentes internacionales implicados y en contacto con el Gobierno de Canarias, "evaluará la situación continuamente y prestará su ayuda en lo que sea necesario, considerando en todo momento el balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones".

Desde Sanidad recuerdan que el abordaje de este tipo de situaciones forma parte del "desempeño cotidiano" de los órganos de salud pública de los diferentes países.

En ese sentido, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que "está todo dispuesto para la atención, la evaluación y, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la Organización Mundial de la Salud".

14 españoles a bordo

El barco, que partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias, transporta a un total de 147 personas (incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes), de los cuales 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española. Uno es gallego, y cinco residen en Cataluña.

Gobierno de España Sociedad

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