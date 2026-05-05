España pide evacuar a los contagiados de hantavirus en Cabo Verde sin escala en Canarias
El Ministerio de Sanidad de España ha propuesto este martes evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe, sin efectuar escala en las Islas Canarias.
Según las últimas informaciones del Ministerio, "se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo". En ese caso, "no habría motivo clínico para realizar, en nuestra opinión, una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias". Si esto último ocurriera, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", han especificado.
No obstante, fuentes de Sanidad recuerdan que esta tarde va a realizarse una evaluación por parte de los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para valorar las acciones a llevar a cabo.
El Ministerio, junto con los diferentes agentes internacionales implicados y en contacto con el Gobierno de Canarias, "evaluará la situación continuamente y prestará su ayuda en lo que sea necesario, considerando en todo momento el balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones".
Desde Sanidad recuerdan que el abordaje de este tipo de situaciones forma parte del "desempeño cotidiano" de los órganos de salud pública de los diferentes países.
En ese sentido, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que "está todo dispuesto para la atención, la evaluación y, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la Organización Mundial de la Salud".
14 españoles a bordo
El barco, que partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias, transporta a un total de 147 personas (incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes), de los cuales 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española. Uno es gallego, y cinco residen en Cataluña.
Te puede interesar
Iñigo Urkullu y Patxi López recuerdan a Garaikoetxea tras su fallecimiento
Los lehendakaris expresan sus condolencias y agradecimiento tras el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea. Iñigo Urkullu se declara "cercano" en sus planteamientos sobre Euskadi mientras que López lo define como un "referente".
Un testigo describe al presunto asesino de Maialen Mazón como “errático” y dice que la culpaba de “poner a su familia en su contra”
Este martes se celebra la segunda jornada del juicio por el asesinato de Maialen, con nuevos testimonios. Maialen fue asesinada en mayo de 2023 tras recibir 13 cuchilladas presuntamente a manos de su marido en un hotel de Vitoria-Gasteiz; las acusaciones sostienen que actuó con intención de matarla y piden 45 años de prisión, mientras la defensa alega una “desconexión de la realidad”.
La jueza cita como investigado al diseñador de la pasarela de El Bocal que colapsó y causó seis muertos
El colapso de la estructura se produjo por posibles fallos de diseño o construcción, según apunta la magistrada en su auto. El ingeniero declarará el próximo 5 de junio.
La OMS confirma al menos dos casos de hantavirus en el crucero y eleva a siete los afectados
Tres pasajeros han muerto por el brote, y una cuarta se encuentra en cuidados intensivos. El barco, con 149 personas (88 pasajeros) de 23 nacionalidades, zarpó de Argentina el 20 de marzo rumbo a Cabo Verde, donde permanece a la espera de poder desembarcar en Gran Canaria o Tenerife. La OMS cree quela infección se produjo fuera del crucero.
¿Qué es el hantavirus? El virus transmitido por roedores que puede causar enfermedades graves
Un brote en un barco que partió de Ushuaia ha dejado varios fallecidos y reabre el foco sobre esta enfermedad zoonótica.
Una persona herida en un accidente en la BI-10 a la altura de Rekalde
El siniestro ha generado retenciones en dirección Galdakao por el cierre de dos de los tres carriles de la vía, pero pasadas las 07:00 horas la vía ha sido reabierta completamente.
Tres muertos por un posible brote de hantavirus en un crucero
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que "el riesgo para el público en general sigue siendo bajo" y que "no hay necesidad de pánico". El buque, con 149 personas a bordo, entre ellas 14 de nacionalidad española, está contemplando atracar en Canarias tras la negativa de Cabo Verde.
El exboxeador acusado de la muerte de Éric Courdy en fiestas de Baiona pide disculpas y reconoce los hechos
"Admito los hechos y pido disculpas a la familia", ha dicho en la primera sesión del juicio., que ha empezado a las 09:00 horas y casi dos años después del asesinato.
La pareja de Maialen Mazón le propinó 13 cuchilladas "con intención de matarla", según el fiscal
La Fiscalía pide 45 años de cárcel 25 por asesinato con alevosía y ensañamiento y con las agravantes de parentesco y género; otros ocho años por cada uno de los dos delitos de aborto —estaba embaraza de 16 semanas— y 4 años más por abandono de menor.