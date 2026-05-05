HANTABIRUSA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hantabirusak kaltetutako ontzia Cabo Verden ebakuatzea proposatu du Espainiako Osasun Ministerioak, Kanariar Uharteetan eskalarik ez egiteko

Ministerioak jakinarazi du kasu sintomatikoak Cabo Verden ebakuatzen saiatuko direla.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Osasun Ministerioak proposatu du hantabirusak kaltetutako gurutza-ontzian doazen kasu sintomatikoak eta arrisku handiko kontaktuak Cabo Verden ebakuatzea. Helburua da itsasontziak bere bidean jarraitzea, Kanariar Uharteetan geldialdirik egin gabe.

Ministerioaren azken informazioen arabera, "Cabo Verden kasu sintomatikoak eta arrisku handiko kontaktuak ebakuatzen saiatuko dira". Hori lortuz gero, Osasun Sailaren ustez "ez litzateke arrazoi klinikorik egongo Kanariar Uharteetan eskala egiteko, Cabo Verde eta Uharteen arteko bidean kasu sintomatiko berririk agertu ezean". Hori gertatuko balitz, "laguntza emateko printzipioagatik, arreta eskaintzea justifikatuta egongo litzateke".

Gaur arratsaldean, Osasunaren Mundu Erakundeko (OME) epidemiologoek ebaluazio bat egingo dute hartu beharreko neurriak baloratzeko.

Osasun Ministerioa nazioarteko eragileekin eta Kanariar Uharteetako Gobernuarekin harremanetan dago. Egoera etengabe aztertuko dute, eta "beharrezko laguntza guztia" emango dutela ziurtatu dute, betiere jardueren arriskuen eta onuren arteko oreka kontuan hartuta.

Osasun Sailak gogorarazi du mota honetako egoerei aurre egitea osasun publikoko erakundeen "eguneroko zeregina" dela. Ildo horretan, Elma Saiz Gobernuko bozeramaileak ziurtatu du "dena prest" dagoela arretarako, ebaluaziorako eta, OMEk hala eskatuko balu, ontzia desinfektatzeko.

14 espainiar itsasontzian

Gurutza-ontzia Argentinako Ushuaiako portutik atera zen eta Cabo Verderantz zihoan. Guztira 147 pertsona doaz ontzian (88 bidaiari eta 59 tripulatzaile). Horietatik 14 espainiarrak dira (13 bidaiari eta tripulatzaile bat): bat galiziarra da eta beste bost Katalunian bizi dira.

Galiziako bizilagunaren kasuan, Galiziako Osasun kontseilaritzak ziurtatu du ez duela sintomarik.

Espainiako gobernua Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

GRAFCAV2879. VITORIA, 05/05/2026.- Este martes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Álava la segunda sesión del juicio con jurado popular contra el presunto asesino de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su asesinato en mayo de 2023. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lekuko batek adierazi du Maialenen ustezko hiltzailea “noraezean" zebilela eta biktimari “familia aurka jartzea" leporatzen ziola

Maialenen hilketaren epaiketaren bigarren egunean, hainbat lekukok deklaratu dute. Maialen maiatzaren 27an hil zuen omen bikotekideak, Gasteizko hotel batean, 13 labankada emanda. Akusazioek diote hiltzeko asmoz jardun zuela, eta 45 urteko espetxe-zigorra eskatu dute. Defentsak, berriz, "errealitatetik deskonektaturik" zegoela alegatzen du.

FOTODELDÍA Praia (Cabo Verde), 04/05/2026.- El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el buque que navega en el océano Atlántico. Tres de los afectados han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica. EFE/ Elton Monteiro
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

OMEk baieztatu egin du bi hantabirus kasu izan direla gurutzaontzian, eta zazpi kasu aztertzen ari dira

Hiru bidaiari hil dira hantabirusak jota, eta laugarren bat zainketa intentsiboetan dago. 23 nazionalitatetako 149 lagun (88 bidaiari) zeramatzan itsasontzia Argentinatik irten zen martxoaren 20an, Cabo Verderantz. Egun, han jarraitzen du, Kanaria Handian edo Tenerifen lehorreratzeko zain. OMEk uste du gaixo eta hildakoak gurutzaontzitik kanpo infektatu zirela.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X