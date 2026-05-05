Hantabirusak kaltetutako ontzia Cabo Verden ebakuatzea proposatu du Espainiako Osasun Ministerioak, Kanariar Uharteetan eskalarik ez egiteko
Ministerioak jakinarazi du kasu sintomatikoak Cabo Verden ebakuatzen saiatuko direla.
Espainiako Osasun Ministerioak proposatu du hantabirusak kaltetutako gurutza-ontzian doazen kasu sintomatikoak eta arrisku handiko kontaktuak Cabo Verden ebakuatzea. Helburua da itsasontziak bere bidean jarraitzea, Kanariar Uharteetan geldialdirik egin gabe.
Ministerioaren azken informazioen arabera, "Cabo Verden kasu sintomatikoak eta arrisku handiko kontaktuak ebakuatzen saiatuko dira". Hori lortuz gero, Osasun Sailaren ustez "ez litzateke arrazoi klinikorik egongo Kanariar Uharteetan eskala egiteko, Cabo Verde eta Uharteen arteko bidean kasu sintomatiko berririk agertu ezean". Hori gertatuko balitz, "laguntza emateko printzipioagatik, arreta eskaintzea justifikatuta egongo litzateke".
Gaur arratsaldean, Osasunaren Mundu Erakundeko (OME) epidemiologoek ebaluazio bat egingo dute hartu beharreko neurriak baloratzeko.
Osasun Ministerioa nazioarteko eragileekin eta Kanariar Uharteetako Gobernuarekin harremanetan dago. Egoera etengabe aztertuko dute, eta "beharrezko laguntza guztia" emango dutela ziurtatu dute, betiere jardueren arriskuen eta onuren arteko oreka kontuan hartuta.
Osasun Sailak gogorarazi du mota honetako egoerei aurre egitea osasun publikoko erakundeen "eguneroko zeregina" dela. Ildo horretan, Elma Saiz Gobernuko bozeramaileak ziurtatu du "dena prest" dagoela arretarako, ebaluaziorako eta, OMEk hala eskatuko balu, ontzia desinfektatzeko.
14 espainiar itsasontzian
Gurutza-ontzia Argentinako Ushuaiako portutik atera zen eta Cabo Verderantz zihoan. Guztira 147 pertsona doaz ontzian (88 bidaiari eta 59 tripulatzaile). Horietatik 14 espainiarrak dira (13 bidaiari eta tripulatzaile bat): bat galiziarra da eta beste bost Katalunian bizi dira.
Galiziako bizilagunaren kasuan, Galiziako Osasun kontseilaritzak ziurtatu du ez duela sintomarik.
Zure interesekoa izan daiteke
Iñigo Urkulluk eta Patxi Lopezek Garaikoetxea gogoratu dute, zendu berritan
Lehendakari biek doluminak eta esker ona adierazi dituzte Carlos Garaikoetxea zendu ondoren. Iñigo Urkulluk adierazi du beretzat "gertukoa" zela Euskadiri buruzko planteamentuetan. Lopezek, berriz, "erreferentea" dela esan du.
Lekuko batek adierazi du Maialenen ustezko hiltzailea “noraezean" zebilela eta biktimari “familia aurka jartzea" leporatzen ziola
Maialenen hilketaren epaiketaren bigarren egunean, hainbat lekukok deklaratu dute. Maialen maiatzaren 27an hil zuen omen bikotekideak, Gasteizko hotel batean, 13 labankada emanda. Akusazioek diote hiltzeko asmoz jardun zuela, eta 45 urteko espetxe-zigorra eskatu dute. Defentsak, berriz, "errealitatetik deskonektaturik" zegoela alegatzen du.
Epaileak ikertu gisa deitu du El Bocaleko pasabidearen diseinatzailea
Egitura diseinu eta eraikuntza akatsen ondorioz erori izana posible dela adierazi du epaileak bere autoan. Ingeniariak ekainaren 5ean deklaratuko du.
OMEk baieztatu egin du bi hantabirus kasu izan direla gurutzaontzian, eta zazpi kasu aztertzen ari dira
Hiru bidaiari hil dira hantabirusak jota, eta laugarren bat zainketa intentsiboetan dago. 23 nazionalitatetako 149 lagun (88 bidaiari) zeramatzan itsasontzia Argentinatik irten zen martxoaren 20an, Cabo Verderantz. Egun, han jarraitzen du, Kanaria Handian edo Tenerifen lehorreratzeko zain. OMEk uste du gaixo eta hildakoak gurutzaontzitik kanpo infektatu zirela.
Zer da hantabirusa, karraskariek transmititzen duten eta gaixotasun larriak eragin ditzakeen birusa?
Martxoaren 20an Ushuaiatik (Argentina) abiatu zen gurutzaontzi batean agerraldi bat izan da, eta dagoeneko hainbat hildako utzi ditu. Agerraldiak gaixotasun zoonotiko horren gainera eraman du fokua.
Pertsona bat zauritu da BI-10 errepidean, Bilbon, istripu baten ondorioz
Ezbeharra Errekalde parean gertatu da, Galdakaorako noranzkoan, eta hiru erreietako bi itxi dituzte. Hala ere, 07:00ak aldera errepidea erabat zabaldu dute.
Hiru pertsona hil dira, ustez hantabirusak jota, gurutzaontzi batean
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) adierazi duenez, "kutsatze-arriskuak txikia izaten jarraitzen du" eta "ez dago izutzeko arrazoirik". MV Hondius gurutzaontzia lehorreratzeko portu bila ari da, Cabo Verdek baimena ukatu baitio. Ontzian doazen 149 lagunetatik 14k Espainiako nazionalitatea dute.
Eric Courdyren heriotzagatik auzipetutako boxeolari ohiak barkamena eskatu eta bere gain hartu du hilketa
"Egindakoa onartzen dut eta barkamena eskatzen diot biktimaren familiari", esan du lehen saioan. 09:00etan hasi dira Verin epaitzen, hilketa gertatu zenetik ia bi urtera.
Bikotekideak 13 labankada eman zizkion Maialen Mazoni, "hiltzeko asmoarekin", fiskalaren arabera
Fiskaltzak hiltzaileak 45 urteko espetxe zigorra bete dezala eskatu du, Zigor Kodeak baimentzen duen handiena. Zehazki, 25 urte azpikeriaz eta ankerkeriaz egindako hilketagatik (emakumea labankadaz hil zuen), 16 urte bi abortu delituengatik eta 4 urte adingabea (onik atera zen 2 urteko alaba) abandonatzeagatik.