'Euskaltzaleon Martxak' euskaltzale guztiak batu nahi ditu ekainaren 13an Iruñean

Aldarrikapena eta ospakizuna uztartuko ditu jardunaldiak, "euskaraz bizitzeko baldintzak eskatzeko eta euskaltzale izatearen harrotasuna balioan jartzeko".
Euskaltzaleen Kontseilua
EITB

Euskalgintzaren Kontseiluak agerraldia egin du ekainaren 13an Iruñean egingo den "Euskaltzaleon Martxa" aurkezteko, eta bertan batzeko dei egin die Euskal Herri osoko euskaltzaleei. Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak irakurri du adierazpena astearte honetan Iruñeko Gazteluko plazan "euskaraz bizi nahi dut" aldarri nagusiaren bueltan batuko direla ekainaren 13an Iruñean nabarmenduz.

Hiru zutabetan banatuko da ekainaren 13ko Euskaltzaleen Martxa, gaur egun "euskaraz bizitzeko baldintzak eratzeko ezinbestekoak diren hiru oinarri" ordezkatuz. Martxaren hiru zutabeak 17:00etan abiatuko dira Antoniutti parketik, Runako parketik eta Askatasun enparantzatik, eta 18:00etan Gazteluko plazan egingo dute bat.

Eskisabelen hitzetan,lehen zutabeak "euskararen normalizazioan aurrera egiteko ezinbestekoa” den ofizialtasun osoa aldarrikatuko du Euskal Herri osoan, “baldintza murriztailerik gabe”.

Bigarren zutabeak hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia aldarrikatuko du “euskararen ezagutza orokortzeko eta normaltasunez erabili ahal izateko baldintza errealak sortzea", ziurtatzeko.

Hirugarren zutabea euskaltzaletasunarena izango da, eta, herritarron ardura eta eginkizuna azpimarratu ez ezik, balioetsi ere egingo du. Eskisabelen hitzetan, "euskarak aurrera egingo badu, herritarron ekarpen eta ekinari esker izango da”.

Euskararen larritasunaz gain, hizkuntzaren harrotasuna ere aldarrikatuko da. Horrela, zutabeetako bakoitza txupinazo eta pregoi batekin hasiko da, eta Ion Celestino musikari iruindarrak egun horretarako sortutako doinu batean. Zutabe bakoitza zabalduko duen pankarta, berriz, artista batek egingo du, Iruñeko Peñek erabiltzen duten pankarta moldean; Asisko Urmeneta, Patxi Huarte eta Malen Amenabar izango dira irudi horien egileak.

Ekitaldia bukatu aurretik, Eskisabelek Carlos Garaikoetxea Urriza gogorarazi du, "Euskal Herriko historia garaikidean arrasto nabarmena utzi duen politikaria eta Eusko Jaurlaritzako lehendakari ohia ez ezik, euskaltzale handia". "Halaxe gogoratuko dugu", gaineratu du.

 

