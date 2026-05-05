Lekuko batek Maialenen ustezko hiltzailea “noraezean zebilen” pertsona gisa deskribatu du, eta biktimari “familia bere aurka jartzea" leporatzen ziola
Maialenen hilketaren epaiketaren bigarren egunean, hainbat lekukok deklaratu dute. Maialen maiatzaren 27an hil zuen omen bikotekideak, Gasteizko hotel batean, 13 labankada emanda. Akusazioek diote hiltzeko asmoz jardun zuela, eta 45 urteko espetxe-zigorra eskatu dute. Defentsak, berriz, "errealitatetik deskonektaturik" zegoela alegatzen du.
Maialen Mazonen, ustez bikotekide ohiak Gasteizen labankadaka hil zuen andrearen heriotza argitzeko epaiketaren bigarren egunean, hainbat lekukok deklaratu dute. Horietako batek, akusatuarekin harreman komertziala izan zuenak, “noraezean zebilen” pertsona gisa deskribatu du, eta biktimari “familia bere aurka jartzea" leporatzen ziola.
Maialenen aitaren bikotekidearen semeetako batek ere haren testigantza eman du gaur goizean, eta adierazi du anaiak eta biak aurkitu zutela gaztearen gorpua. Antza, aurreko egunetik Maialenen berririk ez zutela, eta Gasteizko hainbat ostalaritza-establezimendutan ibili ziren, ostatu hartu zuten hotelarekin topo egin zuten arte.
Kontatu duenez, biktima lurrean zegoen, zaurituta, alabaren aulkitxoari helduta. Gertakariak ondorio psikologikok eragin dituela familian azaldu du.
Gainera, Maialen eta haren ustezko hiltzailea maiz joaten ziren taberna eta kafetegietako langileek ere deklaratu dute, eta gehienak bat etorri dira esatean bikoteak liskarrak izaten zituela maiz, eta harreman gorabeheratsua zutela.
Maialen Mazon, bikiez haurdun zegoela, 2023ko maiatzaren 27an hil zuen ustez bere bikotekideak, Gasteizko hotel batean, 13 labankada emanda. Akusazioek diote hiltzeko asmoz jardun zuela, eta 45 urteko espetxe-zigorra eskatu dute. Defentsak, berriz, "errealitatetik deskonektaturik" zegoela alegatzen du.
Krimen horrek zalantzan jarri zuen, era berean, genero-indarkeriaren biktimak babesteko sistema. Izan ere, biktima krimena baino lehentxeago “muturreko arriskutik” “baxura” igaro zen, indarkeria-aurrekariak izan arren.
Bikotekideak 13 labankada eman zizkion Maialen Mazoni, "hiltzeko asmoarekin", fiskalaren arabera
Fiskaltzak hiltzaileak 45 urteko espetxe zigorra bete dezala eskatu du, Zigor Kodeak baimentzen duen handiena. Zehazki, 25 urte azpikeriaz eta ankerkeriaz egindako hilketagatik (emakumea labankadaz hil zuen), 16 urte bi abortu delituengatik eta 4 urte adingabea (onik atera zen 2 urteko alaba) abandonatzeagatik.
