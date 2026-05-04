Indarkeria matxista

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Aldentze aginduen inguruan zeukan protokoloa aldarazi zion Ertzaintzari Maialen Mazonen hilketak

Maialen "arrisku handiko" biktima zen indarkeria matxistarekin lotutako kasuak aztertzen dituen Estatuko VioGen sistemaren arabera.  Ertzaintzak, ordea, "arrisku txikiko" biktimatzat jo zuen. Antza denez, Polizia Nazionalaren VioGen sistemako eta Ertzaintzaren EVA sistemako artxiboak ez zetozen bat. Bestalde, Ertzaintzak berak kasuaren inguruan egindako balorazioak ere huts egin zuen.

vitoria-crimen-machista-efe
Krimenaren lekua. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maialen Mazonen —hil zutenean bikiez haurdun zegoen, eta bi urteko alabaren aldamenean aurkitu zuten bere gorpua— hilketak hautsak harrotu zituen arlo juridiko naiz polizialean, askok zalantzan jarri baitzuten Ertzaintzak biktimari eman zion babesa.

Izan ere, Ertzaintzak bazekien aldian-aldian biktima eta hiltzailea elkarrekin bizi zirela, gizonak gutxienez bi salaketa zituen arren —bata Castellón eta bestea Torremolinosen, biak bere emaztearen aurkako indarkeria matxistagatik—.

Maialen Euskadira itzuli zenean, baina, Ertzaintza berarekin harremanetan jarri zen: urtarrilean, lehenengo aldiz, eta hil baino hamar egun lehenago, bigarrenez. Batean zein bestean, emakumeak Ertzaintzari esan zion ez zegoela arriskuan eta urruntze agindua berak onartu zuela, Josu Erkoreka orduko Segurtasun sailburuak jakinarazi zuenez.

Edonola ere, Estatuko beste Segurtasun Indar batzuek argitu zuten aldentze agindu bat urratzea delitu dela kasu guztietan, "biktimak onartua izan arren".

Gainera, Maialen "arrisku handiko" biktima zen indarkeria matxistarekin lotutako kasuak aztertzen dituen Estatuko VioGen sistemaren arabera. Ertzaintzak, ordea, "arrisku txikiko" biktimatzat jo zuen. Antza denez, Polizia Nazionalaren VioGen sistemako eta Ertzaintzaren EVA sistemako artxiboak ez zetozen bat. Bestalde, Ertzaintzak berak kasuaren inguruan egindako balorazioak ere huts egin zuen.

Horren aurrean, matxismoaren biktima diren emakumeak babesteaz arduratzen den Clara Campoamor elkarteak adierazi zuen zerbaitek huts egin zuela, eta zehaztu zuen urruntze agindu bat urratzea beti dela delitu, biktimak eraotzaileari horretarako baimena ematen dion kasuetan ere.

Harrezkero, Ertzaintzak protokoloa aldatu zuen, eta gaur egun ez du inoiz aldatzen biktimari beste erkidego batean ezarritako arrisku maila, hasiera batean behintzat.

Horrez gain, Maialenen hilketa gertatu zenetik, aldentze agindua urratzen duen gizon oro atxilotzeko betebeharra du Ertzaintzak.

Indarkeria matxista Gasteiz Ertzaintza Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X