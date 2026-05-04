Aldentze aginduen inguruan zeukan protokoloa aldarazi zion Ertzaintzari Maialen Mazonen hilketak
Maialen "arrisku handiko" biktima zen indarkeria matxistarekin lotutako kasuak aztertzen dituen Estatuko VioGen sistemaren arabera. Ertzaintzak, ordea, "arrisku txikiko" biktimatzat jo zuen. Antza denez, Polizia Nazionalaren VioGen sistemako eta Ertzaintzaren EVA sistemako artxiboak ez zetozen bat. Bestalde, Ertzaintzak berak kasuaren inguruan egindako balorazioak ere huts egin zuen.
Maialen Mazonen —hil zutenean bikiez haurdun zegoen, eta bi urteko alabaren aldamenean aurkitu zuten bere gorpua— hilketak hautsak harrotu zituen arlo juridiko naiz polizialean, askok zalantzan jarri baitzuten Ertzaintzak biktimari eman zion babesa.
Izan ere, Ertzaintzak bazekien aldian-aldian biktima eta hiltzailea elkarrekin bizi zirela, gizonak gutxienez bi salaketa zituen arren —bata Castellón eta bestea Torremolinosen, biak bere emaztearen aurkako indarkeria matxistagatik—.
Maialen Euskadira itzuli zenean, baina, Ertzaintza berarekin harremanetan jarri zen: urtarrilean, lehenengo aldiz, eta hil baino hamar egun lehenago, bigarrenez. Batean zein bestean, emakumeak Ertzaintzari esan zion ez zegoela arriskuan eta urruntze agindua berak onartu zuela, Josu Erkoreka orduko Segurtasun sailburuak jakinarazi zuenez.
Edonola ere, Estatuko beste Segurtasun Indar batzuek argitu zuten aldentze agindu bat urratzea delitu dela kasu guztietan, "biktimak onartua izan arren".
Gainera, Maialen "arrisku handiko" biktima zen indarkeria matxistarekin lotutako kasuak aztertzen dituen Estatuko VioGen sistemaren arabera. Ertzaintzak, ordea, "arrisku txikiko" biktimatzat jo zuen. Antza denez, Polizia Nazionalaren VioGen sistemako eta Ertzaintzaren EVA sistemako artxiboak ez zetozen bat. Bestalde, Ertzaintzak berak kasuaren inguruan egindako balorazioak ere huts egin zuen.
Horren aurrean, matxismoaren biktima diren emakumeak babesteaz arduratzen den Clara Campoamor elkarteak adierazi zuen zerbaitek huts egin zuela, eta zehaztu zuen urruntze agindu bat urratzea beti dela delitu, biktimak eraotzaileari horretarako baimena ematen dion kasuetan ere.
Harrezkero, Ertzaintzak protokoloa aldatu zuen, eta gaur egun ez du inoiz aldatzen biktimari beste erkidego batean ezarritako arrisku maila, hasiera batean behintzat.
Horrez gain, Maialenen hilketa gertatu zenetik, aldentze agindua urratzen duen gizon oro atxilotzeko betebeharra du Ertzaintzak.
Zure interesekoa izan daiteke
Datorren ikasturtean Lanbide Heziketako 74.963 plaza eskainiko dira EAEn, inoiz baino gehiago
Berrikuntza gisa, Lanbide Heziketako plazen % 50 emakumeentzat gordeko dira 2026-2027 ikasturtetik aurrera.
Lehiaren Euskal Agintaritzak isunak jarri dizkie eskola garraioko 31 enpresari, Hezkuntza Sailari boikota egiteagatik
2023-2024 ikasturterako lehiaketan, Gipuzkoako ibilbideak baino ez ziren esleitu. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak agindu bat argitaratu zuen, aurretik Bizkaian eta Araban esleipendun izan ziren enpresak zerbitzua betetzera behartuz.
2025ean 13.297 haur jaio ziren EAEn, 2024an baino %2,8 gehiago
2025eko azken hiruhilekoan, 3.438 jaiotza izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, hau da, iazko aldi berean baino % 6,1 gehiago, Eustaten datuen arabera.
Pertsona bat zauritu da Donostiako Herrera auzoko pabiloi batean, ustez eragindako sute batean
Beste hiru lagun tokian bertan artatu dituzte, kea arnasteagatik. Lehen ikerketen arabera, itxuraz, sutea nahita piztu dute. Udaltzainek hainbat pertsona atxilotu dituzte, eta ez dute baztertu gehiago atxilotzea, ikerketa oraindik irekita baitago.
Leioak gauerdira arte luzatu du TAOaren ordutegia
Udalbatzak erabaki hori hartu du arratsalde-gauean Leioako hiru TAO guneetan (Pinueta, Lamiako eta Ibaiondo) aparkatzeko arazoak izaten direlako, Getxoko bizilagun askok hor uzten dutelako autoa.
Auto-ilarak AP-8 autobidean, Basaurin, Donostiarako noranzkoan, istripu baten ondorioz
Ezbeharrak trafiko-arazoak sortu ditu AP-8ko hainbat puntutan, bereziki Malmasingo tuneletan.
Albiste izango dira: Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa, Zubietako espetxearen gaineko eskumena aldatzea eta Ekain Ricori elkarrizketa Radio Euskadin
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Maialen Mazonen hilketaren epaiketa martxan da, herri-epaimahaiaren hautaketarekin
Akusazioek 45 urteko kartzela zigorra eskatzen dute ustezko hiltzailearentzat, Zigor Kodeak baimentzen duen zigorrik handiena. Zehazki, 25 urte azpikeriaz eta ankerkeriaz egindako hilketagatik, 8 urte bi abortu delituengatik eta 4 urte adingabea abandonatzeagatik.
Gorpu bat agertu da Zaratamoko Arkotxa auzoan, errepide ondoan
Igande arratsaldean aurkitu dute gorpua, abandonatutako hainbat industria-pabiloiren ondoan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.