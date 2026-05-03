EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
Astelehen honetan hasiko da Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa

Hilaren 15era arte dago programatuta, eta herri-epaimahaiaren aukeraketarekin hasiko da. Fiskaltzak 45 urteko kartzela-zigorra eskatu du akusatuarentzat.

genero indarkeria
Indarkeria matxistaren aurkako protesta. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Maialen Mazonen ustezko hiltzailea epaituko du astelehen honetatik aurrera herri-epaimahai batek Arabako Probintzia Auzitegian. 32 urteko emakumea bikiez haurdun zegoen hil zuten unean, eta onik atera zen hiru urteko alabarekin batera aurkitu zuten.

Fiskaltzak 45 urteko kartzela-zigorra eskatu du ustezko egilearentzat, horietatik 25 azpikeriaz eta ankerkeriaz egindako hilketagatik (emakumea labankadaz hil zuen), beste zortzi urte bi abortu delituengatik, eta beste 4 urte adingabea abandonatzeagatik (onik atera zen alaba).

Hilketa 2023ko maiatzaren 27an izan zen, Arabako hiriburuko Gasteiz hiribideko apartahotel batean, baina hurrengo egunean aurkitu zuten.

Maialenen Mazonen bikotekide ohia, 33 urtekoa hilketa izan zen unean, ordu batzuk geroago atxilotu zuen Guardia Zibilak, AP-68ko ordainlekuan, Alagonen (Zaragoza) , taxi batean Valentziara ihes egiten ari zenean.

Biktimak Espainiako Polizia Nazionalaren espediente bat zuen irekita genero-indarkeriagatik, eta Torremolinoseko (Malaga) epaitegi batek emakumearengandik urruntzeko agindua zuen emana.

Hilketak erreakzio soka luzea eragin zuen eremu polizial eta juridikoan. Izan ere,  zalantzan jarri zen Ertzaintzak biktimari emandako babesa, Ertzaintzak bazekielako emakumea eta ustezko hiltzailea elkarrekin bizi zirela.

Mazon Gasteizera itzuli ondoren, Ertzaintzak bitan jarri zen harremanetan berekin, urtarrilean eta hil baino 10 egun lehenago, eta emakumeak ertzainei esan omen zien ez zegoela arriskuan, eta urruntze aginduaren urraketa "onartua" zela, Josu Erkoreka orduko Segurtasun sailburuak jakinarazi zuenez.

Hala ere, Estatuko beste Segurtasun Indar batzuek nabarmendu zuten epaitegi batek emandako urruntze-agindua urratzea delitua dela kasu guzietan, babestu nahi den biktimak erasotzailea hurbiltzea onartzen duen edo ez gorabehera.

Gainera, Mazon 'muturreko arriskuan' agertzen zen genero-indarkeriako kasuen jarraipena egiteko estatuko sisteman, VioGen sisteman, eta Ertzaintzak "arrisku baxura" jaitsi zuen arrisku maila.

Maiatzaren 4tik 15era egingo dute epaiketa Arabako Probintzia Auzitegian. Lehen saioa, astelehen honetan, epaimahaikideak aukeratzeko izango da, eta denbora ematen badu, deklarazioaren bat egon daiteke.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gasteiz Ertzaintza Gizartea

