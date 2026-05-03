Astelehen honetan hasiko da Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa
Hilaren 15era arte dago programatuta, eta herri-epaimahaiaren aukeraketarekin hasiko da. Fiskaltzak 45 urteko kartzela-zigorra eskatu du akusatuarentzat.
Maialen Mazonen ustezko hiltzailea epaituko du astelehen honetatik aurrera herri-epaimahai batek Arabako Probintzia Auzitegian. 32 urteko emakumea bikiez haurdun zegoen hil zuten unean, eta onik atera zen hiru urteko alabarekin batera aurkitu zuten.
Fiskaltzak 45 urteko kartzela-zigorra eskatu du ustezko egilearentzat, horietatik 25 azpikeriaz eta ankerkeriaz egindako hilketagatik (emakumea labankadaz hil zuen), beste zortzi urte bi abortu delituengatik, eta beste 4 urte adingabea abandonatzeagatik (onik atera zen alaba).
Hilketa 2023ko maiatzaren 27an izan zen, Arabako hiriburuko Gasteiz hiribideko apartahotel batean, baina hurrengo egunean aurkitu zuten.
Maialenen Mazonen bikotekide ohia, 33 urtekoa hilketa izan zen unean, ordu batzuk geroago atxilotu zuen Guardia Zibilak, AP-68ko ordainlekuan, Alagonen (Zaragoza) , taxi batean Valentziara ihes egiten ari zenean.
Biktimak Espainiako Polizia Nazionalaren espediente bat zuen irekita genero-indarkeriagatik, eta Torremolinoseko (Malaga) epaitegi batek emakumearengandik urruntzeko agindua zuen emana.
Hilketak erreakzio soka luzea eragin zuen eremu polizial eta juridikoan. Izan ere, zalantzan jarri zen Ertzaintzak biktimari emandako babesa, Ertzaintzak bazekielako emakumea eta ustezko hiltzailea elkarrekin bizi zirela.
Mazon Gasteizera itzuli ondoren, Ertzaintzak bitan jarri zen harremanetan berekin, urtarrilean eta hil baino 10 egun lehenago, eta emakumeak ertzainei esan omen zien ez zegoela arriskuan, eta urruntze aginduaren urraketa "onartua" zela, Josu Erkoreka orduko Segurtasun sailburuak jakinarazi zuenez.
Hala ere, Estatuko beste Segurtasun Indar batzuek nabarmendu zuten epaitegi batek emandako urruntze-agindua urratzea delitua dela kasu guzietan, babestu nahi den biktimak erasotzailea hurbiltzea onartzen duen edo ez gorabehera.
Gainera, Mazon 'muturreko arriskuan' agertzen zen genero-indarkeriako kasuen jarraipena egiteko estatuko sisteman, VioGen sisteman, eta Ertzaintzak "arrisku baxura" jaitsi zuen arrisku maila.
Maiatzaren 4tik 15era egingo dute epaiketa Arabako Probintzia Auzitegian. Lehen saioa, astelehen honetan, epaimahaikideak aukeratzeko izango da, eta denbora ematen badu, deklarazioaren bat egon daiteke.
Zure interesekoa izan daiteke
Leon XIV.a aita santuak lehendakaria hartuko du Vatikanoan maiatzaren 13an
Egun horretan egingo den audientzia orokorrera gonbidatu du. Eusko Jaurlaritzaren arabera, balio handiko topaketa izango da, eta Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala indartuko du.
72 urteko mendizale bat hil da Serantesen
Bizkaiko mendiaren hegal batean aurkitu zuten hilda, hainbat orduz haren bila aritu ondoren.
Komunean kaka egiterakoan jarrera hobetzeko gailu bat diseinatu dute Iturgoiengo lau bizilagunek
Osasuna eta ergonomia uztartzen dituen ekimen berritzaile horren atzean Asier eta Iñigo Arabaolaza, Joseba Imaz eta Jose Antonio Lazcano daude; 'Naturpos' gailuaren sortzaileak. Oso sistema erraza erabiltzen du gailuak. Hankak altxarazten dizkio erabiltzaileari, nolabait gorputzaren jarrera naturala har dezan.
Hiru pertsona zauritu dira Arrigorriagan, autobus baten eta auto baten arteko istripuan
17:00ak pasatxo gertatu da ezbeharra, eta, ondorioz, errepidea itxita dago eta ibilgailuen zirkulazioa AP-68ra desbideratzen ari dira.
Maleta susmagarri bat leherrarazi du Poliziak Iruñean
Iruñean, Espainiako gobernu-ordezkaritzaren egoitza aurrean norbaitek utzitako maleta batek susmo txarra eragin du, eta gune osoa itxi dute. Merindadeen plazako autobus markesina batean aurkitu dute maleta susmagarria.
Donostian emakume bat hiltzen saiatu zen gizona espetxeratzeko agindua eman du epaileak
Hilketa saiakera egotzita, 26 urteko gizona kartzelan sartzeko agindua eman du epaileak.
Gizon batek emakume bat hil du Esplugues de Llobregateko kale batean
Erasoaren ondoren, gizonak ihes egin du, baina handik gutxira aurkitu dute Mossoek, eta atxilotu egin dute. Indarkeria matxista gisa ari dira ikertzen hilketa.
Gazte bat atxilotu dute Metro Bilbaoko segurtasun-zaintzaile bati eraso egiteagatik
17:30 aldera jazo da erasoa, Abandoko geltokian, atxilotuak trenbidea gurutzatu duenean, batetik bestera. Segurtasuneko langileak bertaratu direnean, egindakoa aurpegiratu diote eta gazteak eraso egin dio horietako bati.
Irungo Belaskoenea auzoan su armaz egindako hilketagatik atxilotutako gizona espetxeratu dute
Gaur goizean utzi dute atxilotua epailearen esku, eta arratsaldean eman du magistratuak Martuteneko espetxera bidaltzeko agindua.