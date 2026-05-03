72 urteko mendizale bat hil da Serantesen

Bizkaiko mendiaren hegal batean aurkitu zuten hilda, hainbat orduz haren bila aritu ondoren.

Ertzaintzaren helikopteroa. Argazkia: Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitatea

EITB

72 urteko mendizale bat hil zen atzo arratsaldean Serantes mendian (Bizkaia).

Larrialdietako zerbitzuak haren bila aritu ziren 16:50etik, eta 20:30 aldera aurkitu zuten suhiltzaileek. Ertzaintzaren helikoptero batek atera zuen gorpua handik.

Segurtasun Sailaren arabera, litekeena da istripua gertatu izana.

