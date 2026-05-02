AEB

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trumpek 5.000 soldadu estatubatuar erretiratuko ditu Alemaniatik

AEBko armadak 36.000 soldadu baino gehiago ditu bertan aktibo, eta Friedrich Merz kantzilerrarekin duen ika-mikaren erdian iragarri dute neurria.

Soldadu estatubatuarrak. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak 5.000 soldadu estatubatuar erretiratuko ditu Alemaniako baseetatik, Pentagonoko goi funtzionarioek jakinarazi dutenez.

"Gerra idazkariak Alemaniatik 5.000 soldadu inguru erretiratzeko agindu du. Erabaki hori Europan duen hedapen militarraren berrikuspen sakon baten ondoren hartu da", esan du Sean Parnell Pentagonoko bozeramaileak, Newsmaxeko Kellie Meyer kazetariak X sare sozialean zabaldu duenaren arabera.

Parnellek gaineratu duenez, Washingtonek "datozen sei edo hamabi hilabeteetan burutuko du erretiratzea".

Neurri horrek agerian utzi du Trumpen atsekabea; izan ere, tropak erretiratzeko mehatxua egin du aste honetan, Iranen aurkako gerran aliatu europarren babesik ez zuelako.

Friedrich Merz Alemaniako kantzilerraren kritiken aurkako erreakzio gisa ere interpretatzen da erabakia. Izan ere, Merzek adierazi zuen Teheranek "umiliatu" egin zuela Trump akordio bat lortzeko negoziazioetan.

Gaur egun, AEBko armadak presentzia masiboa du Alemanian, zerbitzu aktiboan 36.000 soldadu baino gehiago baitaude herrialdeko instalazioetan banatuta; besteak beste, Ramsteingo basean, Wiesbadengo kuartel nagusian, Bavariako Grafenwöhr eta Hohenfels entrenamendu-eremuetan, Spangdahlemgo basean eta Stuttgarteko instalazio militarrean.

Atzo, Trumpek Merzi ohartarazi zionez, gehiago arduratu beharko litzateke bere herrialdea "konpontzearekin" eta Ukrainako gerrari amaiera ematearekin, Iranekiko gatazkan "esku hartzearekin" baino.

Merzek hasiera batean babestu egin zituen estatubatuarrek eta israeldarrek Irani egindako erasoak. Denborak aurrera egin ahala, baina, gero eta jarrera kritikoagoa hartu du, eta horrek Trumpen gaitzespena ekarri dio.

Trumpek behin eta berriz kritikatu ditu Europako aliatuak Washingtonen deiari ez erantzuteagatik, otsailaren 28an, Tel Avivekin batera, Teheranen aurkako gerra NATOri ezer esan gabe abiatu ondoren.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X