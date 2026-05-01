Israelek atxilotutako Flotillako ekintzaileak Greziatik aberriratzen hasi dira
Israelgo indarrek nazioarteko uretan atxilotu dituzten Global Sumud Flotillako 176 ekintzaileetako gehienak ostiral honetan iritsi dira Kretako nazioarteko aireportura, eta bertatik hasi dira aberriratzen, Greziako Atzerri Ministerioak jakitera eman duenez.
Israelgo itsasontzi militar batean iritsi ostean, 31 ekintzaile osasun-zentro batera eraman dituzte, eta gainerakoak Heraklion aireportura eraman dituzte, pixkanaka Greziatik irteteko, kontsuletxeetako agintarien ardurapean. Greziako Gobernuak Europar Batasuneko eta beste herrialde batzuetako herritarren harrera bere gain hartu du, lan humanitario gisa.
Aktibistak Kreta ekialdean lehorreratu ziren, ontzidiko 58 ontzietatik 22 geldiarazi ondoren. Aireportura eraman zituztenean, oinez egin zituzten azken kilometroak, eskoltapean, horietako batzuk oinutsik eta Palestinaren aldeko oihuak egiten, herritarrek babesa ematen zieten bitartean.
Hainbat lekuko eta informazioren arabera, ekintzaile batzuek zauriak eta ubeldurak zituzten. Erakundeak salatu du Israelgo ontzi batean atxiki zituztenean kolpatu eta tratu txarrak eman zizkietela. Zauritu larrien artean, garezurreko lesioak zituen kolonbiar bat, arazo medikoak zituen alemaniar bat eta nederlandar bat daude. Batzuei alta eman diete jada.
Bi ekintzaile, Saif Abukeshek jatorri palestinarreko espainiarra eta Thiago Avila brasildarra, atxikita ditu Israelek. Espainiako eta Brasilgo gobernuek berehala askatzeko eskatu dute, eta "nazioarteko zuzenbidearen aurkako erasoa" dela esan dute. Israelek, berriz, Hamasekin finantzaketa loturak izatea leporatu dio lehenengoari, eta milizia horri laguntzea bigarrenari.
Bitartean, atzeman gabeko zenbait ontzi Kretako ekialdeko kostaldean ainguratuta daude.
