ekintzaile humanitarioak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek atxilotutako Flotillako ekintzaileak Greziatik aberriratzen hasi dira

Bi ekintzaile, Saif Abukeshek jatorri palestinarreko espainiarra eta Thiago Avila brasildarra, atxikita ditu Israelek, eta Espainiako eta Brasilgo gobernuek berehala askatzeko eskatu dute.
ATENAS, 01/05/2026.- Fotografía publicada en el perfil de X del Ministerio de Exteriores de Israel que confirmó que todos los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales por Israel, excepto los dos que serán transferidos a territorio israelí para ser "interrogados", se encuentran ya en territorio griego. Los activistas fueron desembarcados desde un buque militar israelí en la zona de Atherinolakos, una pequeña marina situada en la punta occidental de Creta. Tras desembarcar están siendo trasladados en autobuses a Heraclión", la capital de esta isla del Mediterráneo oriental. En la misma red socilal X, el Ministerio de Exteriores de Israel informó de su decisión de transferir a territorio israelí a Saif Abu Keshek, con doble nacionalidad española y palestina, como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista" y al brasileño Thiago Ávila como "sospechoso de actividades ilegales", sin concretar los cargos. EFE/Perfil de X del Ministerio de Exteriores de Israel -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Israelek baieztatu du atxilotutako ekintzaile guztiak, bi izan ezik, Grezian daudela. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo indarrek nazioarteko uretan atxilotu dituzten Global Sumud Flotillako 176 ekintzaileetako gehienak ostiral honetan iritsi dira Kretako nazioarteko aireportura, eta bertatik hasi dira aberriratzen, Greziako Atzerri Ministerioak jakitera eman duenez.

Israelgo itsasontzi militar batean iritsi ostean, 31 ekintzaile osasun-zentro batera eraman dituzte, eta gainerakoak Heraklion aireportura eraman dituzte, pixkanaka Greziatik irteteko, kontsuletxeetako agintarien ardurapean. Greziako Gobernuak Europar Batasuneko eta beste herrialde batzuetako herritarren harrera bere gain hartu du, lan humanitario gisa.

Aktibistak Kreta ekialdean lehorreratu ziren, ontzidiko 58 ontzietatik 22 geldiarazi ondoren. Aireportura eraman zituztenean, oinez egin zituzten azken kilometroak, eskoltapean, horietako batzuk oinutsik eta Palestinaren aldeko oihuak egiten, herritarrek babesa ematen zieten bitartean.

Hainbat lekuko eta informazioren arabera, ekintzaile batzuek zauriak eta ubeldurak zituzten. Erakundeak salatu du Israelgo ontzi batean atxiki zituztenean kolpatu eta tratu txarrak eman zizkietela. Zauritu larrien artean, garezurreko lesioak zituen kolonbiar bat, arazo medikoak zituen alemaniar bat eta nederlandar bat daude. Batzuei alta eman diete jada.

Bi ekintzaile, Saif Abukeshek jatorri palestinarreko espainiarra eta Thiago Avila brasildarra, atxikita ditu Israelek. Espainiako eta Brasilgo gobernuek berehala askatzeko eskatu dute, eta "nazioarteko zuzenbidearen aurkako erasoa" dela esan dute. Israelek, berriz, Hamasekin finantzaketa loturak izatea leporatu dio lehenengoari, eta milizia horri laguntzea bigarrenari.

Bitartean, atzeman gabeko zenbait ontzi Kretako ekialdeko kostaldean ainguratuta daude.

Israel Grezia Gazako Zerrenda Giza eskubideak Munduko albisteak

X