Trump, Italian eta Espainian dituen tropa estatubatuarrak erretiratzeaz: "Zergatik ez nuke egin behar?"
Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen ustez, Europako herrialde batzuek ez diote lagundu behar izan duenean, Washingtonek Ukrainako gerran lagundu diela gogoraraziz, AEBrekin "zerikusirik" ez zuenean.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak Italian eta Espainian dauden tropa estatubatuarrak erretiratzeko aukera aztertu du ostegun honetan, otsailaren 28an Israelekin batera Iranen aurkako erasoaldia hasi zenetik Washingtoni laguntzeari uko egin diotelako.
Prentsa agerraldi batean galdetu diote horri buruz, eta berak erantzun: "Bai, ziur aski. Zergatik ez nuke egin behar? Italiak ez digu ezertan lagundu eta Espainiarena penagarria izan da, erabat penagarria (...) Behar genituenean, ez zeuden. Hori gogoratu behar dugu".
Trumpek Europako herrialdeen aurka egin du berriro, gogoratuz Washingtonek lagundu ziela eurei Ukrainan Errusiaren inbasioaren aurrean, "Ukrainak zerikusirik ez" duenean eurekin, "ozeanoaren beste aldean gaude".
Alemaniari ere zuzendu zaio handikia eta esan du "lan negargarria" egiten ari dela, besteak beste, "immigrazio arazoak" eta "energia arazoak" dituelako.
Aurrez esana du Trumpek Alemaniako tropen kopurua murrizteko aukera buruan darabilela, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak Iranen aurkako erasoaldiaren esparruan AEBk estrategiarik ez duela esan ostean. Errusiaren inbasioari amaiera emateko saiakeretan "erabat alferrikakoa" izatea leporatu dio ostegun honetan handikiak Merzi.
Ez da lehen aldia Alemanina tropak murrizteko mehatxu egiten duela, hala egin baitzuen bere lehen agintaldian ere, hau da, 2017 eta 2021 urteen artean.
