AEB

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trump, Italian eta Espainian dituen tropa estatubatuarrak erretiratzeaz: "Zergatik ez nuke egin behar?"

Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen ustez, Europako herrialde batzuek ez diote lagundu behar izan duenean, Washingtonek Ukrainako gerran lagundu diela gogoraraziz, AEBrekin "zerikusirik" ez zuenean.

Donald Trump, ostegun honetan. EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak Italian eta Espainian dauden tropa estatubatuarrak erretiratzeko aukera aztertu du ostegun honetan, otsailaren 28an Israelekin batera Iranen aurkako erasoaldia hasi zenetik Washingtoni laguntzeari uko egin diotelako.

Prentsa agerraldi batean galdetu diote horri buruz, eta berak erantzun: "Bai, ziur aski. Zergatik ez nuke egin behar? Italiak ez digu ezertan lagundu eta Espainiarena penagarria izan da, erabat penagarria (...) Behar genituenean, ez zeuden. Hori gogoratu behar dugu".

Trumpek Europako herrialdeen aurka egin du berriro, gogoratuz Washingtonek lagundu ziela eurei Ukrainan Errusiaren inbasioaren aurrean, "Ukrainak zerikusirik ez" duenean eurekin, "ozeanoaren beste aldean gaude". 

Alemaniari ere zuzendu zaio handikia eta esan du "lan negargarria" egiten ari dela, besteak beste, "immigrazio arazoak" eta "energia arazoak" dituelako. 

Aurrez esana du Trumpek Alemaniako tropen kopurua murrizteko aukera buruan darabilela, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak Iranen aurkako erasoaldiaren esparruan AEBk estrategiarik ez duela esan ostean. Errusiaren inbasioari amaiera emateko saiakeretan "erabat alferrikakoa" izatea leporatu dio ostegun honetan handikiak Merzi. 

Ez da lehen aldia Alemanina tropak murrizteko mehatxu egiten duela, hala egin baitzuen bere lehen agintaldian ere, hau da, 2017 eta 2021 urteen artean. 

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Espainia Italia Munduko albisteak

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Trumpek Jimmy Kimmel kaleratzea eskatu du, Etxe Zuriari buruz egindako parodiagatik

Ostegunean, Jimmy Kimmel Live programan, Kimmelek Etxe Zuriko korrespontsalen afaria animatzeko aukeratutako komediantea izan balitz esango lukeenaz parodia egin zuen. Parodiaren une batean, Kimmelek esan zuen: "Begira Melaniari, hain ederra. Trump anderea, alargundu zain dagoenaren distira duzu". Etxe Zuriko maizterrek gaitzetsi egin zituzten hitzak; Melaniak "gorroto eta indarkeriaren" erretorikatzat jo ditu. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Siziliatik 50 ontzitik gora itsasoratuta, Gazara bidean da Global Sumud Flotillaren misiorik handiena

Global Sumud Flotillak orain arte koordinatutako itsas mobilizazio zibil handiena dago martxan, eta eurekin doaz Open Arms erreskate-ontzia eta Greenpeacen Arctic Sunrise ontzia ere. "Horiek gure ondoan egoteak misioaren gaitasun operatiboa indartzen du eta erakusten du Israelen legez kanpoko blokeoari aurre egiteko eta sarbide humanitario segurua bermatzeko ahaleginen inguruko adostasun globala gero eta handiagoa dela", azpimarratu du Global Sumud Flotillak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X