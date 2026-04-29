Putinek su-etena proposatu du Ukrainan maiatzaren 9rako, eta Trumpek babesa eman dio
Putinek eta Ukrainako lider Volodimir Zelenskik antzeko bi tregoa labur adostu zituzten 2025ean. Nolanahi ere, Zelenskik gutxienez 30 eguneko su-etena eskatzen du, baina Moskuk uko egin dio horri.
Vladimir Putin Errusiako presidenteak Ukrainarekin tregoa bat egitea proposatu dio Donald Trump AEBko presidenteari, telefono bidezko elkarrizketa batean. Proposatutako su-etena Alemania naziaren aurkako Garaipenaren Egunaren harira litzateke (maiatzaren 9an ospatzen dena), Kremlinek asteazken honetan jakinarazi duenez.
Moskuko iturrien arabera, Trumpek goratu egin du Errusiak eta Ukrainak apirilaren 11n eta 12an, Pazko egun ortodoxoen harira, ezarritako su-etena, eta gogoratu du "festa horrek Bigarren Mundu Gerran nazismoaren aurka lortutako garaipen komuna" oroitzen duela.
Pazkoan bi aldeek su-etena urratu izana elkarri leporatu bazioten ere, analizatzaileek nabarmendu dute ez zela fronterik mugitu eta ez zela drone bidezko eraso masiborik egon.
Putinek eta Ukrainako lider Volodimir Zelenskik antzeko bi tregoa labur adostu zituzten jada 2025ean. Hala ere, Zelenskik gutxienez 30 eguneko su-etena izatea eskatzen du, baina Moskuk ez du onartu.
Errusiaren ekimenez izandako telefono deian, Kremlinek dioenez, Trumpek azpimarratu du "garrantzitsua” dela Ukrainako ekintza militarrak lehenbailehen etetea.
Bake-negoziazioak otsail erdialdetik geldirik dauden arren, Putinen aholkulariak dioenez, "Trumpek uste du Ukrainako gatazkari amaiera emango dion akordioa hurbil dagoela".
Horri dagokionez, Kremlineko buruak erantzun du Errusiako tropek "ekimen estrategikoa" mantentzen dutela borroka-eremuan, eta "operazio militar bereziaren helburuak nolanahi ere lortuko direla".
"Noski, nahiago genuke hori negoziazio-prozesu baten emaitza balitz; horretarako, Zelenskik positiboki erantzun beharko lioke ezaguna den proposamenari", esan du, Ukrainako tropek Donbass osotik alde egiteko Errusiaren eskaria gogoratuta.
