Putinek su-etena proposatu du Ukrainan maiatzaren 9rako, eta Trumpek babesa eman dio

Putinek eta Ukrainako lider Volodimir Zelenskik antzeko bi tregoa labur adostu zituzten 2025ean. Nolanahi ere, Zelenskik gutxienez 30 eguneko su-etena eskatzen du, baina Moskuk uko egin dio horri.

Trump eta Putinen artxiboko irudia.
Agentziak | EITB

Vladimir Putin Errusiako presidenteak Ukrainarekin tregoa bat egitea proposatu dio Donald Trump AEBko presidenteari, telefono bidezko elkarrizketa batean. Proposatutako su-etena Alemania naziaren aurkako Garaipenaren Egunaren harira litzateke (maiatzaren 9an ospatzen dena), Kremlinek asteazken honetan jakinarazi duenez.

Moskuko iturrien arabera, Trumpek goratu egin du Errusiak eta Ukrainak apirilaren 11n eta 12an, Pazko egun ortodoxoen harira, ezarritako su-etena, eta gogoratu du "festa horrek Bigarren Mundu Gerran nazismoaren aurka lortutako garaipen komuna" oroitzen duela.

Pazkoan bi aldeek su-etena urratu izana elkarri leporatu bazioten ere, analizatzaileek nabarmendu dute ez zela fronterik mugitu eta ez zela drone bidezko eraso masiborik egon.

Putinek eta Ukrainako lider Volodimir Zelenskik antzeko bi tregoa labur adostu zituzten jada 2025ean. Hala ere, Zelenskik gutxienez 30 eguneko su-etena izatea eskatzen du, baina Moskuk ez du onartu.

Errusiaren ekimenez izandako telefono deian, Kremlinek dioenez, Trumpek azpimarratu du "garrantzitsua” dela Ukrainako ekintza militarrak lehenbailehen etetea.

Bake-negoziazioak otsail erdialdetik geldirik dauden arren, Putinen aholkulariak dioenez, "Trumpek uste du Ukrainako gatazkari amaiera emango dion akordioa hurbil dagoela".

Horri dagokionez, Kremlineko buruak erantzun du Errusiako tropek "ekimen estrategikoa" mantentzen dutela borroka-eremuan, eta "operazio militar bereziaren helburuak nolanahi ere lortuko direla".

"Noski, nahiago genuke hori negoziazio-prozesu baten emaitza balitz; horretarako, Zelenskik positiboki erantzun beharko lioke ezaguna den proposamenari", esan du, Ukrainako tropek Donbass osotik alde egiteko Errusiaren eskaria gogoratuta.

Zure interesekoa izan daiteke

Kimmel Trump
Trumpek Jimmy Kimmel kaleratzea eskatu du, Etxe Zuriari buruz egindako parodiagatik

Ostegunean, Jimmy Kimmel Live programan, Kimmelek Etxe Zuriko korrespontsalen afaria animatzeko aukeratutako komediantea izan balitz esango lukeenaz parodia egin zuen. Parodiaren une batean, Kimmelek esan zuen: "Begira Melaniari, hain ederra. Trump anderea, alargundu zain dagoenaren distira duzu". Etxe Zuriko maizterrek gaitzetsi egin zituzten hitzak; Melaniak "gorroto eta indarkeriaren" erretorikatzat jo ditu. 

Sicialia ontzia Global Sumud Flotilla
Siziliatik 50 ontzitik gora itsasoratuta, Gazara bidean da Global Sumud Flotillaren misiorik handiena

Global Sumud Flotillak orain arte koordinatutako itsas mobilizazio zibil handiena dago martxan, eta eurekin doaz Open Arms erreskate-ontzia eta Greenpeacen Arctic Sunrise ontzia ere. "Horiek gure ondoan egoteak misioaren gaitasun operatiboa indartzen du eta erakusten du Israelen legez kanpoko blokeoari aurre egiteko eta sarbide humanitario segurua bermatzeko ahaleginen inguruko adostasun globala gero eta handiagoa dela", azpimarratu du Global Sumud Flotillak.

Gehiago ikusi
