Albiste izango dira: AEBren eta Iranen arteko bake akordioa, Zubietako espetxearen inaugurazioa eta medikuen greba
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 15ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- AEBren eta Iranen arteko bake akordioa: Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek behin-behineko bake akordioa lortu dute Ekialde Hurbileko gerrari amaiera emateko, AEBk eta Israelek Iranen aurka erasoaldia abiatu eta ia lau hilabetera. Datorren ostiralean, ekainak 19, berretsiko dute akordioa Genevan (Suitza).
- Zubietako kartzelaren inaugurazioa: Gaur inauguratuko dute Zubietako espetxea, Martuteneko kartzela zaharra ordezkatuko duena. Presoak aste honetako egun batean lekualdatuko dituzte, eta, segurtasun arrazoiak argudiatuta, ez dute zein egunetan egingo duten zehaztu. Gaurko ekitaldian izango dira, besteak beste, Imanol Pradales lehendakaria, Maria Jesus San Jose Justizia sailburua eta Fernando Grande-Marlaska Justizia ministroa.
- Medikuen greba: Bosgarren greba asteari ekingo diote medikuek astelehen honetan. Euren lan-baldintza jasoko dituen Estatutu Marko propio bat eskatzen dute, baina negoziazioak ez doaz batere ondo, eta gauzak horrela, mobilizazioekin jarraituko dute.
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Trumpek aurreratu du AEBk eta Iranek igandean sinatuko dutela gerrari amaiera emango dion akordioa
Irango Gobernuak, aldiz, baztertu egin du AEBrekin datozen 24 orduetan akordioa sinatuko duenik, Pakistango lehen ministroak eta Trumpek berak gaur bertan esandakoa ukatuz. "Datozen egunetan" itxiko dute ituna, zehaztu duenaren arabera.
'Niño Guerrero' Tren de Aragua Venezuelako bandaren liderraren heriotza iragarri du Trumpek
Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du Hector Guerrero Flores 'Niño Guerrero' hil dutela. Guerrero Tren de Aragua talde terroristaren burua zen, AEBren arabera. Operazioa Venezuelako Gobernuarekin batera egin dute, Bolivar estatuan.
Iranen eta AEBren akordioa gertu egon daiteke: Pakistanek baieztatu du testua adostu eta lanean jarraitzen dutela
Negoziazioetan bitartekari lanetan ari den Asiako herrialdeko lehen ministroak adierazi du buru-belarri ari direla negoziatzen. Bi aldeek akordioa "gertu" dagoela onartu dute, baina ez datoz bat edukietan. Iranen hitzetan, ez dute nuklearrei buruz hitz egingo akordioa indarrean sartu arte. AEBk, aldiz, testuak bere helburuak betetzen dituela dio.