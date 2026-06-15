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Albiste izango dira: AEBren eta Iranen arteko bake akordioa, Zubietako espetxearen inaugurazioa eta medikuen greba

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

manifestación teherán iran efe
Manifestazio bat Teheranen, Irango hiriburuan. Artxiboko argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 15ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- AEBren eta Iranen arteko bake akordioa: Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek behin-behineko bake akordioa lortu dute Ekialde Hurbileko gerrari amaiera emateko, AEBk eta Israelek Iranen aurka erasoaldia abiatu eta ia lau hilabetera. Datorren ostiralean, ekainak 19, berretsiko dute akordioa Genevan (Suitza). 

- Zubietako kartzelaren inaugurazioa: Gaur inauguratuko dute Zubietako espetxea, Martuteneko kartzela zaharra ordezkatuko duena. Presoak aste honetako egun batean lekualdatuko dituzte, eta, segurtasun arrazoiak argudiatuta, ez dute zein egunetan egingo duten zehaztu. Gaurko ekitaldian izango dira, besteak beste, Imanol Pradales lehendakaria, Maria Jesus San Jose Justizia sailburua eta Fernando Grande-Marlaska Justizia ministroa. 

- Medikuen grebaBosgarren greba asteari ekingo diote medikuek astelehen honetan. Euren lan-baldintza jasoko dituen Estatutu Marko propio bat eskatzen dute, baina negoziazioak ez doaz batere ondo, eta gauzak horrela, mobilizazioekin jarraituko dute.

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