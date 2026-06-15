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Será noticia: Acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán, inauguración de la cárcel de Zubieta y huelga del personal médico

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
manifestación teherán iran efe
Una manifestación en Teherán, capital de Irán. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: AEBren eta Iranen arteko bake akordioa, Zubietako espetxearen inaugurazioa eta medikuen greba
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 15 de junio de 2026:

- Acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán: Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo provisional de paz para poner fin a la guerra en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero. La ratificación del mismo tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en Suiza. 

- Inauguración de la cárcel de Zubieta: El centro penitenciario de Zubieta, que sustituirá a la cárcel de Martutene, será inaugurado oficialmente este lunes, aún sin la presencia de internos quienes serán trasladados un día sin especificar de esta semana. El lehendakari Imanol Pradales, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, entre otros, asistirán a la inauguración.

- Huelga del personal médico: El personal médico afronta este lunes la quinta semana de huelga contra el proyecto de Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta por el Consejo de Ministros, y exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo

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TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 10/04/2026.- An Iranian man waves Iran's national flag in front of a large billboard showing a portrait of the late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at Valiasr Square in Tehran, Iran, 10 April 2026. Iran and the US are expected to hold negotiations in Islamabad, Pakistan, following a recently agreed ceasefire. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
18:00 - 20:00
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Hace  min.

El acuerdo entre Irán y EE.UU. puede estar cerca: Pakistán afirma que se ha acordado un texto y siguen negociando

El primer ministro del país asiático, mediador en las negociaciones, afirma que están trabajando intensamente. Tanto Irán como EE. UU. reconocen que el acuerdo "está cerca". No obstante, discrepan en el contenido del texto. Irán asegura que no se hablará sobre nucleares por el momento, mientras que EE. UU afirma que el texto cumple sus objetivos.

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