Será noticia: Acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán, inauguración de la cárcel de Zubieta y huelga del personal médico
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 15 de junio de 2026:
- Acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán: Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo provisional de paz para poner fin a la guerra en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero. La ratificación del mismo tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en Suiza.
- Inauguración de la cárcel de Zubieta: El centro penitenciario de Zubieta, que sustituirá a la cárcel de Martutene, será inaugurado oficialmente este lunes, aún sin la presencia de internos quienes serán trasladados un día sin especificar de esta semana. El lehendakari Imanol Pradales, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, entre otros, asistirán a la inauguración.
- Huelga del personal médico: El personal médico afronta este lunes la quinta semana de huelga contra el proyecto de Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta por el Consejo de Ministros, y exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo.
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