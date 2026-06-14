Los médicos afrontan este lunes la quinta semana de huelga contra el proyecto de Estatuto Marco

Los médicos y las médicas inician este lunes la quinta semana de huelga para mostrar su rechazo al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta por el Consejo de Ministros, y exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo.

Esta será la última convocatoria de huelga hasta después del verano. Los sindicatos han explicado que, por responsabilidad, no promoverán más movilizaciones en los meses de verano por tratarse de una etapa compleja para el sistema sanitario por el recorte de profesionales y por el periodo vacacional. No obstante, prevén reanudar las protestas en septiembre si la situación no se soluciona.

Este mismo domingo, entrevistado en Radio Euskadi, el consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha acusado al Ministerio de Sanidad de "no querer escuchar a los profesionales ni a las comunidades autónomas, como quedó de manifiesto en la reunión del miércoles", según sus palabras.

"La nueva ley necesita consenso", ha defendido el consejero y ha añadido que Osakidetza está "abierta" a "aliviar" algunos aspectos que están generando el conflicto con el personal médico, como son el modelo de guardias, "mejoras" en el sistema de libranza o el reconocimiento profesional.