CONFLICTO LABORAL
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Los médicos afrontan este lunes la quinta semana de huelga contra el proyecto de Estatuto Marco

Debido a la complejidad periodo estival, esta será de momento la última semana de paros, aunque el personal médico no descartan recurrir a la huelga indefinida a partir de septiembre si la situación no se encauza.

SAN SEBASTIÁN, 17/03/2026.- Médicos se han manifestado este martes frente al Hospital Donostia durante la huelga general convocada por ELA, LAB y otros sindicatos vascos, en demanda de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. EFE/ Javier Etxezarreta

Imagen de archivo de una de las protesta del personal médico. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Medikuek bosgarren greba asteari ekingo diote astelehen honetan, Estatutu Markoaren proiektuaren aurka
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Eider Jauregi | EITB

Última actualización

Los médicos y las médicas inician este lunes la quinta semana de huelga para mostrar su rechazo al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta por el Consejo de Ministros, y exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo

Esta será la última convocatoria de huelga hasta después del verano. Los sindicatos han explicado que, por responsabilidad, no promoverán más movilizaciones en los meses de verano por tratarse de una etapa compleja para el sistema sanitario por el recorte de profesionales y por el periodo vacacional. No obstante, prevén reanudar las protestas en septiembre si la situación no se soluciona.

Este mismo domingo, entrevistado en Radio Euskadi, el consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha acusado al Ministerio de Sanidad de "no querer escuchar a los profesionales ni a las comunidades autónomas, como quedó de manifiesto en la reunión del miércoles", según sus palabras.

"La nueva ley necesita consenso", ha defendido el consejero y ha añadido que Osakidetza está "abierta" a "aliviar" algunos aspectos que están generando el conflicto con el personal médico, como son el modelo de guardias, "mejoras" en el sistema de libranza o el reconocimiento profesional. 

ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI

Alberto Martínez acusa a Sanidad de “no escuchar” y dice que Osakidetza está “abierta” a cambiar el modelo de guardias

EITB

Ante el inicio de la quinta semana de huelga del personal médico, el consejero de Salud ha admitido que los paros están teniendo “un impacto muy importante y acumulativo” en las listas de espera y que son ya 2500 las personas que han sido derivadas a clínicas concertadas para ser intervenidas.
Alberto Martínez: "El Ministerio de Sanidad no escucha, y para sacar adelante un Estatuto Marco hace falta diálogo y consenso"
18:00 - 20:00
Alberto Martínez acusa a Sanidad de “no escuchar” y dice que Osakidetza está “abierta” a cambiar el modelo de guardias

Precisamente, el pasado miércoles, la médica Elena del Val, portavoz del Movimiento Unitario de Médicos (MUD), aseguró que la mayoría de sus reivindicaciones "pueden y deben resolverse aquí". 

"Es el Gobierno Vasco quien debe hacerlo, antes de instar a la ministra de Sanidad a resolver las suyas", explicó y advirtió de la posibilidad de una huelga indefinida ante el "inmovilismo" del Departamento de Salud.

CONFLICTO EN SALUD PÚBLICA

Elena del Val, médica: "La mayoría de nuestras reivindicaciones puede solucionarlas el Gobierno Vasco"

EITB

La médica Elena del Val, portavoz del Movimiento Unitario de Médicos (MUD), ha asegurado que la mayoría de sus reivindicaciones "pueden y deben resolverse aquí". "Es el Gobierno Vasco quien debe hacerlo, antes de instar a la ministra de Sanidad a resolver las suyas", ha señalado. Asimismo, ha advertido de la posibilidad de una huelga indefinida ante el "inmovilismo" del Departamento de Salud.

 

18:00 - 20:00
Elena del Val, médica: "La mayoría de nuestras reivindicaciones puede solucionarlas el Gobierno Vasco"

En este contexto, los paros han aumentado las listas de espera quirúrgicas. Así, tal y como reconoció previamente la directora de Osakidetza, Lore Bilbao, Martínez ha confirmado que las lista de espera para intervenciones quirúrgicas se han incrementado hasta los 80 días como consecuencia de la huelga, y a pesar de las derivaciones a centros concertados.

Claves del conflicto de salud pública: reforma del Estatuto Marco y reivindicaciones médicas
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Gobierno Vasco Manifestaciones Osakidetza Personal médico Economía

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