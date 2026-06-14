Los médicos afrontan este lunes la quinta semana de huelga contra el proyecto de Estatuto Marco
Debido a la complejidad periodo estival, esta será de momento la última semana de paros, aunque el personal médico no descartan recurrir a la huelga indefinida a partir de septiembre si la situación no se encauza.
Los médicos y las médicas inician este lunes la quinta semana de huelga para mostrar su rechazo al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta por el Consejo de Ministros, y exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo.
Esta será la última convocatoria de huelga hasta después del verano. Los sindicatos han explicado que, por responsabilidad, no promoverán más movilizaciones en los meses de verano por tratarse de una etapa compleja para el sistema sanitario por el recorte de profesionales y por el periodo vacacional. No obstante, prevén reanudar las protestas en septiembre si la situación no se soluciona.
Este mismo domingo, entrevistado en Radio Euskadi, el consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha acusado al Ministerio de Sanidad de "no querer escuchar a los profesionales ni a las comunidades autónomas, como quedó de manifiesto en la reunión del miércoles", según sus palabras.
"La nueva ley necesita consenso", ha defendido el consejero y ha añadido que Osakidetza está "abierta" a "aliviar" algunos aspectos que están generando el conflicto con el personal médico, como son el modelo de guardias, "mejoras" en el sistema de libranza o el reconocimiento profesional.
ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
Alberto Martínez acusa a Sanidad de “no escuchar” y dice que Osakidetza está “abierta” a cambiar el modelo de guardias
Precisamente, el pasado miércoles, la médica Elena del Val, portavoz del Movimiento Unitario de Médicos (MUD), aseguró que la mayoría de sus reivindicaciones "pueden y deben resolverse aquí".
"Es el Gobierno Vasco quien debe hacerlo, antes de instar a la ministra de Sanidad a resolver las suyas", explicó y advirtió de la posibilidad de una huelga indefinida ante el "inmovilismo" del Departamento de Salud.
CONFLICTO EN SALUD PÚBLICA
Elena del Val, médica: "La mayoría de nuestras reivindicaciones puede solucionarlas el Gobierno Vasco"
La médica Elena del Val, portavoz del Movimiento Unitario de Médicos (MUD), ha asegurado que la mayoría de sus reivindicaciones "pueden y deben resolverse aquí". "Es el Gobierno Vasco quien debe hacerlo, antes de instar a la ministra de Sanidad a resolver las suyas", ha señalado. Asimismo, ha advertido de la posibilidad de una huelga indefinida ante el "inmovilismo" del Departamento de Salud.
En este contexto, los paros han aumentado las listas de espera quirúrgicas. Así, tal y como reconoció previamente la directora de Osakidetza, Lore Bilbao, Martínez ha confirmado que las lista de espera para intervenciones quirúrgicas se han incrementado hasta los 80 días como consecuencia de la huelga, y a pesar de las derivaciones a centros concertados.
Te puede interesar
Alberto Martínez acusa a Sanidad de “no escuchar” y dice que Osakidetza está “abierta” a cambiar el modelo de guardias
Ante el inicio de la quinta semana de huelga del personal médico, el consejero de Salud ha admitido que los paros están teniendo “un impacto muy importante y acumulativo” en las listas de espera y que son ya 2500 las personas que han sido derivadas a clínicas concertadas para ser intervenidas.
CAF obtuvo unas ventas de 4487 millones de euros en 2025, un 7 % más que en 2024
Según los datos ofrecidos en la Junta General de accionistas celebradas este sábado en Beasain, la compañía logró en 2025 un beneficio neto atribuible de 146 millones de euros, un 42 % más que al año anterior.
Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX
Con todo, la capitalización bursátil de la compañía se sitúa en torno a los 2,2 billones de dólares. Así, la compañía se incorpora al grupo de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos, dominado por las grandes tecnológicas, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon.
Jesús Pérez Rodríguez dimite como consejero independiente de Tubos Reunidos, investigado en el caso Leire
El empresario ha presentado su cese voluntario mediante una carta, vinculando su marcha a la entrada de concurso de acreedores de la empresa, sin hacer alusión a su situación como investigado.
Deducciones en gimnasios o incentivos para atraer profesionales, la Diputación presenta su nueva propuesta de fiscalidad
La Diputación Foral ha presentado un anteproyecto de Norma Foral que incorpora nuevas deducciones e incentivos.
La planta de Mercedes en Vitoria-Gasteiz entra en la era eléctrica con el arranque del VLE
La compañía alemana ha elegido la factoría alavesa para iniciar la producción mundial de su nuevo vehículo eléctrico, un modelo que considera clave para su futuro industrial.
Tubacex aplicará un ERTE en Álava ante el parón en la actividad tubera por el bloqueo de Ormuz
La empresa informará el viernes a los sindicatos de la fecha de inicio del ERTE y la duración.
SpaceX protagoniza hoy la mayor salida a bolsa de la historia
La empresa aeroespacial de Elon Musk debuta este viernes en el índice Nasdaq bajo la etiqueta SPCX y con precio de 135 dólares por título. La oferta pública inicial (OPI) le permitirá captar, a priori, unos 75 000 millones de dólares para convertirse, de largo, en la mayor salida al mercado de la historia.
La lista de espera para una operación aumenta a 77-78 días por la huelga del personal médico, según Osakidetza
La directora de Osakidetza, Lore Bilbao, ha asegurado en una entrevista en Euskadi Irratia que el Gobierno Vasco seguirá intentando lograr un acuerdo con el personal médico, aunque ha dejado claro que mientras el Ministerio de Sanidad mantenga el actual Estatuto Marco continuará la huelga.