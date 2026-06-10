El consejero de Salud del Gobierno Vasco ha explicado que 16 comunidades autónomas han firmado un documento común que se abordará como primer punto en el Consejo Interterritorial de Sanidad, en un contexto de tensión por el estatuto marco sanitario. Alberto Martínez ha aprovechado para insistir en sus críticas al Ministerio de Sanidad, al que ha acusado de no haber logrado un acuerdo con los profesionales ni con las comunidades autónomas, y ha subrayado que la ministra “se ha quedado sola” en la gestión del conflicto. Según ha señalado, tras ese primer punto del orden del día darán por concluida su intervención.