CONFLICTO EN SALUD PÚBLICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La lista de espera para una operación aumenta a 77-78 días por la huelga del personal médico, según Osakidetza

Lore Bilbao Osakidetzako zuzendaria
18:00 - 20:00
Lore Bilbao, Directora General de Osakidetza
Euskaraz irakurri: Ebakuntza kirurgikoetarako itxaron zerrenda 77-78 egunera igo da Osakidetzan, medikuen grebaren ondorioz
author image

EITB

Última actualización

La directora de Osakidetza, Lore Bilbao, ha asegurado en una entrevista en Euskadi Irratia que el Gobierno Vasco seguirá intentando lograr un acuerdo con el personal médico, aunque ha dejado claro que mientras el Ministerio de Sanidad mantenga el actual Estatuto Marco continuará la huelga. 

Osakidetza Personal médico Huelgas Conflictos laborales Gobierno Vasco Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X