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Ebakuntza kirurgikoetarako itxaron-zerrenda 77-78 egunera igo da medikuen grebaren ondorioz, Osakidetzaren arabera

Lore Bilbao Osakidetzako zuzendaria
18:00 - 20:00
Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia
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EITB

Azken eguneratzea

Medikuek aurtengo 5. greba asteari ekingo diote datorren astean, ekainaren 15etik 19ra. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak akordioa lortzeko ahaleginean jarraituko du, baina argi utzi du Estatutu Markoak bere horretan jarraitzen duen bitartean medikuek grebari eutsiko diotela.

Osakidetza Medikuak Grebak Lan gatazkak Eusko Jaurlaritza Ekonomia

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