Entramos en la nueva cárcel de Zubieta: así son sus amplias y modernas instalaciones

A su llegada a Madrid, ha sido recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y diversas autoridades. 130 000 personas esperaban a León XIV en las calles de Madrid entre el Palacio Real y la Nunciatura. Por la tarde, la delegación del Gobierno ha contabilizado unas 500 000 personas asistentes a la vigilia.