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Entramos en la nueva cárcel de Zubieta: así son sus amplias y modernas instalaciones

Entramos en la nueva cárcel de Zubieta: así son sus amplias y modernas instalaciones
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zubietako espetxe berrian sartu gara: honelakoak dira instalazio zabal eta modernoak
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EITB

Última actualización

Los pasillos y las celdas ya esperan a los nuevos inquilinos, que cumplirán su privación de libertad y camino hacia la resocialización de forma más humana, amable y eficaz. Cuenta con frontón, polideportivo, zonas verdes, biblioteca, gimnasio y muchos otros servicios.

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