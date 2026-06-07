Entramos en la nueva cárcel de Zubieta: así son sus amplias y modernas instalaciones
Los pasillos y las celdas ya esperan a los nuevos inquilinos, que cumplirán su privación de libertad y camino hacia la resocialización de forma más humana, amable y eficaz. Cuenta con frontón, polideportivo, zonas verdes, biblioteca, gimnasio y muchos otros servicios.
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Uno de los presuntos implicados, de 22 años, ha sido detenido, mientras que otro joven de 21 años está siendo investigado por su supuesta colaboración en los hechos. Las diligencias continúan abiertas para esclarecer lo ocurrido.
Santurtzi reúne a miles de personas en la fiesta de la Escuela Pública Vasca
Actuaciones, espectáculos familiares, talleres y actividades participativas llenan desde primera hora las calles y plazas de ambiente festivo, reforzando el carácter abierto y comunitario de la Escuela Pública Vasca.
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A su llegada a Madrid, ha sido recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y diversas autoridades. 130 000 personas esperaban a León XIV en las calles de Madrid entre el Palacio Real y la Nunciatura. Por la tarde, la delegación del Gobierno ha contabilizado unas 500 000 personas asistentes a la vigilia.
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