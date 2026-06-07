GIPUZKOA
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Zubietako espetxe berrian sartu gara: honelakoak dira instalazio zabal eta modernoak

Entramos en la nueva cárcel de Zubieta: así son sus amplias y modernas instalaciones
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

30.000 metro koadro baino gehiagoko azalera du, eta euskal espetxe-eredu berritzailea da, adeitsuagoa. Frontoia, kiroldegia, berdeguneak, liburutegia, gimnasioa eta presoen birgizarteratzea sustatzeko beste hainbat zerbitzu ditu.

Presoak Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa Delituak Gizartea

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