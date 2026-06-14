Libanok NBEn salatu du Israelek herbizidak erabiltzen dituela arma kimiko gisa
"Israelek glifosatoarekin fumigatu zituen 2026ko otsailaren 1ean Libanoko mugako hainbat herri", esan du bertako Gobernuak Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiari eta NBEko Segurtasun Kontseiluari zuzendutako gutunean.
Libanoko Gobernuak kexa bat igorri dio Nazio Batuen Erakundeari Israelek indar handiko herbizidak arma kimiko gisa erabiltzen dituela salatzeko. Idatzian jasotzen denez, glifosatoa da zehazki erabiltzen duen belar hiltzailea, lurzorua kutsatzeko eta laboreak ez daitezen hazi. Gatazka horietan Libanoko Armadako hainbat kide hil dituzte, Beirutek NBEri bigarren salaketa batean ohartarazi dionez.
"Israelek glifosatoarekin fumigatu zituen 2026ko otsailaren 1ean Libanoko mugako hainbat herri", esan du bertako Gobernuak Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiari eta NBEko Segurtasun Kontseiluari zuzendutako gutunean.
Libanoko Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Nazionalak bildu zituen datuok, Beirutek nabarmendu duenez. Hari horri helduta, kontseilu horrek gogorarazi du Arma Kimikoen Konbentzioak herbizidak gerra arma gisa erabiltzea debekatzen duela.
Laborategiko probek lur gramo bakoitzeko 22.750 migrogramo glifosato atzeman zituzten, Aita al Shaab, Ras al Naqura eta Dhahira herrietan. Glifosatoa nekazaritzarako erabiltzen denean, berriz, gramo bakoitzeko 2 mikrogramo erabili ohi dira.
Gainera, bigarren gutun batean NBEri jakinarazi diote Israelek Libanoko soldaduen aurka egindako erasoek ahalegin diplomatikoak ahultzen dituztela —iragan ekainaren 6an izandako atentatu bati aipamen eginez—.
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