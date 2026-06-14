Líbano denuncia ante la ONU que Israel utiliza herbicidas como armas químicas en sus ataques contra el país
El Gobierno libanés ha remitido una queja a la ONU por el uso de potentes herbicidas, en concreto glifosato, en forma de arma química para contaminar el suelo y evitar que crezcan los cultivos durante la ofensiva israelí sobre Líbano; un conflicto cuyos bombardeos han costado la vida a varios miembros del Ejército libanés, como también ha recordado Beirut a Naciones Unidas en una denuncia adicional.
"Israel fumigó con glifosato el 1 de febrero de 2026 varias poblaciones libanesas fronterizas", ha señalado el Gobierno libanés en una misiva dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad de la ONU. Los datos fueron recavados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas libanés, destaca Beirut, que recuerda que "la Convención de Armas Químicas prohibe el uso de herbicidas como arma de guerra".
Las pruebas de laboratorio detectaron hasta 22 750 migrogramos glifosato por gramo de tierra, muy por encima de los 2 microgramos por gramo habituales cuando se usa glifosato agrícola, en localidades como Aita al Shaab, Ras al Naqura y Dhahira.
Además, advierte en una segunda misiva de que "los ataques de Israel contra soldados libaneses socavan directamente los esfuerzos diplomáticos". En concreto se refiere a un ataque israelí sobre un vehículo militar libanés en Kfar Tebnit-Jardali el pasado 6 de junio, en el que murieron un general de brigada, un capitán y un soldado.
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