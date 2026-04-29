Putin propone una tregua en Ucrania para el 9 de mayo que es respaldada por Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy en conversación telefónica a su colega de Estados Unidos, Donald Trump, una tregua con Ucrania con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo, ha informado este miércoles el Kremlin.

Según el Kremlin, Trump alabó el alto el fuego declarado por Moscú y Kiev durante la Pascua ortodoxa el 11 y 12 de abril, y ha recordado que "esa festividad conmemora nuestra victoria común sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial".

Aunque en la Pascua ambos bandos se acusaron mutuamente de violaciones del alto el fuego, los analistas destacaron que no hubo ni avances en el frente ni ataques masivos con drones.

Putin y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, ya consensuaron dos breves treguas similares en 2025. Con todo, Zelenski insiste en un alto el fuego de al menos 30 días, lo que es rechazado por Moscú.

Durante la conversación telefónica a iniciativa rusa, según el Kremlin, Trump ha subrayado "la importancia de un pronto cese de las acciones militares en Ucrania".

Aunque las negociaciones de paz están estancadas desde mediados de febrero, "Trump cree que un trato que ponga fin al conflicto en Ucrania ya está cerca", según el asesor de Putin.

El jefe del Kremlin ha respondido a este respecto que las tropas rusas mantienen "la iniciativa estratégica en el campo de batalla" y que "los objetivos de la operación militar especial serán alcanzados en cualquier caso".

"Por supuesto, nosotros preferiríamos que esto fuera resultado de un proceso negociador, para lo que Zelenski debe reaccionar positivamente a la propuesta conocida", ha dicho sobre la demanda rusa de que Ucrania retire a todas sus tropas del Donbás.

