Suiza rechaza limitar a 10 millones su población, según los sondeos

La ciudadanía suiza ha rechazado este domingo en referéndum la iniciativa "No a una Suiza de diez millones", que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico —principalmente a través de más restricciones a la inmigración y al derecho al asilo— si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes.



Propuesta y defendida en solitario por el partido populista Unión Democrática de Centro (UDC), un 55 % de votantes se han opuesto a la iniciativa, según los resultados preliminares y que tienen un margen de error de más o menos 3 %.



El país alpino experimenta uno de los crecimientos demográficos más rápidos de Europa Occidental: pasó de 7,3 millones de habitantes en 2002 a más de 9,1 millones en 2026, un aumento de casi el 25 % en 24 años.

Casi un tercio de extranjeros

De ese crecimiento, cerca del 80 % se debe a la inmigración neta, ya que la tasa de fertilidad local ronda los 1,3 hijos por mujer. Actualmente, el 27 % de la población (más de 2 millones de personas) es extranjera, con tasas más elevadas en cantones fronterizos, como Ginebra.

El objetivo formal de la iniciativa, que ha sido objeto de un encendido debate, era evitar que la población del país sobrepase los 10 millones de personas en 2050, pero el mensaje subyacente era que se necesitaba limitar la inmigración, incluida la de los países vecinos de la Unión Europea (UE), así como endurecer las normas de asilo. UDC ha esgrimido argumentos como la escasez de viviendas a precios asequibles, la sobresaturación en el transporte público o los atascos.

El Acuerdo de Libre Circulación de Personas, en jaque

El mayor temor ha sido el daño que un hipotético "sí" a la iniciativa podía causar a las relaciones entre Suiza y la Unión Europea, con la que mantiene vínculos políticos, económicos y comerciales que son vitales para la economía helvética y que tienen como un pilar fundamental el Acuerdo de Libre Circulación de Personas. Ese acuerdo otorga a los ciudadanos de la UE el derecho a entrar, residir y ejercer una actividad profesional en territorio suizo en condiciones de igualdad con los nacionales.



Con excepción de la UDC, el resto de los partidos se han unido contra la iniciativa y hasta el Partido Socialista formó una rara alianza con la patronal para convencer a la ciudadanía de las consecuencias negativas que tendría aprobar la iniciativa. Los contrarios a la iniciativa han defendido que la medida afectaría a la dependencia de ciertos sectores (entre particular la sanidad o la construcción) de la mano de obra extranjera, o la alta demanda de trabajadores altamente calificados de otros países.

