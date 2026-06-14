Suitzak baztertu egin du biztanleria 10 milioira mugatzea, inkesten arabera
Boto-emaileen % 55ek egin dute Suitzako Alderdi Popularrak sustatutako ekimenaren kontra. Proiektuak immigrazioari muga jarri eta asilo arauak gogortzea zuen helburu.
Suitzak ez du biztanleria 10 milioira mugatuko. Maiz egiten duten bezala, erreferenduma izan dute gaur herrialde helveziarrean. Oraingoan, hazkunde demografikoa geldiarazteko neurriak onartu ala ez erabaki behar zuten suitzarrek. Zehazki, 2050. urterako biztanleria 10 milioira mugatu ala ez —9 milioi pasatxo dira egun—.
SVP Suitzako Alderdi Popularrak proposatu eta sustatu du "Hamar milioiko Suitzari ez" ekimena, argudiatuta azken urteotan atzerritarren kopurua kontrolik gabe igo dela.
Hauteslekuetan egindako inkesten arabera, boto-emaileen % 55ek egin dute ekimenaren kontra. Datuok ez dira behin betikoak, baina galdeketen errore marjina % 3koa da.
Suitzako biztanleria azkar hazi da azken urteotan. 2002an, 7,3 milioi biztanle ziren, eta 2026an, berriz, 9,1 milioi. Hau da, 24 urtean ia % 25 egin du gora.
Biztanleriaren ia heren bat, atzerrian jaioa
Hazkunde demografikoaren % 80 immigrazioari dagokio, suitzarrek batez beste 1,3 seme-alaba baitituzte. Gaur egun, biztanleriaren % 27 (bi milioi pertsona baino gehiago) atzerrian jaiotakoa da, eta portzentajea handiagoa da mugako kantoietan.
2050ean biztanleria 10 milioira mugatzea nahi zuen Alderdi Popularrak, eta horretarako immigrazioa (EBtik heldutakoa tartean) mugatzea eta asilo arauak gogortzea proposatzen zuen. SVPk honako argudioak erabili ditu kanpainan: etxebizitza merkeak topatzeko zailtasunak daudela, garraio publikoa gainezka joaten dela eta hiri nagusietan auto ilarak izaten direla.
Pertsonen zirkulazio askea, jokoan
Ekimenaren kontrakoak beldur ziren baiezkoak irabaztekotan Suitzaren eta Europar Batasunaren (EB) arteko harremanari kalte egingo ziola iritzita. Suitza ez da estatu kidea, baina Pertsonen Zirkulazio Askeko Akordioa du; itun horri esker, EBko herritarrek Suitzan sartu, bizi eta lan egiteko eskubidea dute, suitzarren eskubide bertsuekin.
SVP alderdiak ez beste taldeek ekimenaren aurka egin dute; izan ere, sektore batzuek (osasuna eta eraikuntza, esaterako) atzerriko langileekiko duten mendekotasunari eragingo lioke, baita beste herrialde batzuetako langile kualifikatuen beharrizan handiari ere.
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