El primer ministro del país asiático, mediador en las negociaciones, afirma que están trabajando intensamente. Tanto Irán como EE. UU. reconocen que el acuerdo "está cerca". No obstante, discrepan en el contenido del texto. Irán asegura que no se hablará sobre nucleares por el momento, mientras que EE. UU afirma que el texto cumple sus objetivos.