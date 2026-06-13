Trump anuncia la muerte del 'Niño Guerrero', el líder de la banda venezolana Tren de Aragua
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la muerte del conocido como 'Niño Guerrero', Héctor Guerrero Flores. Guerrero estaba considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington. La operación se ha llevado a cabo junto al Gobierno de Venezuela en el estado de Bolívar.
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