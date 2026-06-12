El presidente estadounidense, Donald Trump, ha republicado el mensaje de Araghchi en su cuenta de Truth Social.

No obstante, antes de ello, había mostrado su enfado a raíz de la corrección realizada por la agencia de noticias iraní IRNA al anuncio que hizo el jueves sobre un “acuerdo inminente” entre Washington y Teherán, asegurando que podrían llegar a firmarlo este mismo fin de semana Europa.

IRNA ha apuntado que lo acordado es "solo un memorando de entendimiento" que está "casi finalizado", pero que continúan negociando y destacan que Irán sigue firme en sus líneas rojas.

Según IRNA, lo acordado ahora "no incluye acuerdos en materia nuclear ni tampoco el levantamiento de sanciones" estadounidenses sobre Irán. Asegura que esos dos temas se incorporarán a una nueva negociación que comenzará, previsiblemente, en el plazo de 60 días. En esa negociación incluirían también la compensación a Irán por los daños causados en la guerra.

IRNA insiste en que Irán negocia con "total desconfianza hacia la otra parte" y estaría "plenamente preparado para afrontar cualquier incumplimiento de promesa o engaño".

Ante estas informaciones, Trump ha asegurado en la red Truth Social que "los términos que Irán filtró a los medios de 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito". Ha acusado a la parte iraní de ser "muy deshonesta", afirmando que con ellos no se puede "negociar de buena fe".

