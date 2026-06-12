GUERRA EE.UU-IRÁN
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Pakistán afirma que se ha acordado un texto entre Irán y Estados Unidos, y que continúan trabajando

El primer ministro del país asiático, mediador en las negociaciones, afirma que están trabajando intensamente. Irán por su parte, ha asegurado que el acuerdo "nunca estuvo tan cerca". Donald Trump ya adelantó el jueves que se podría llegar a firmar este mismo fin de semana.
TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 10/04/2026.- An Iranian man waves Iran's national flag in front of a large billboard showing a portrait of the late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at Valiasr Square in Tehran, Iran, 10 April 2026. Iran and the US are expected to hold negotiations in Islamabad, Pakistan, following a recently agreed ceasefire. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

El acuerdo "está más cerca que nunca" según las partes. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Iran eta Estatu Batuen arteko gerra negoziazioak: Pakistanek testu bat adostu duela dio
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Agencias | EITB

Última actualización

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin cesar y parece ser que se están dando algunos pasos en el buen camino. Según Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, país que está ejerciendo de mediador en estas conversaciones, "se ha llegado a un texto final para el acuerdo de paz". 

Las redes sociales, sobre todo X, están siendo el medio elegido por las partes para dar a conocer los avances que se hacen e intentar contrarrestar "la desinformación". En el mensaje que ha publicado Sharif, se reconoce también que continúan "trabajando estrechamente" con el objetivo de cerrar los "próximos pasos". 

Previamente, el ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha asegurado en otro mensaje que un "memorando de entendimiento" con Estados Unidos "nunca ha estado tan cerca”. 

No obstante, ha sugerido a los medios que, mientras esperan “su finalización, “deban abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido”. Asimismo, ha afirmado que los detalles se compartirán “en el momento oportuno”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha republicado el mensaje de Araghchi en su cuenta de Truth Social.

No obstante, antes de ello, había mostrado su enfado a raíz de la corrección realizada por la agencia de noticias iraní IRNA al anuncio que hizo el jueves sobre un “acuerdo inminente” entre Washington y Teherán, asegurando que podrían llegar a firmarlo este mismo fin de semana Europa.

IRNA ha apuntado que lo acordado es "solo un memorando de entendimiento" que está "casi finalizado", pero que continúan negociando y destacan que Irán sigue firme en sus líneas rojas.

Según IRNA, lo acordado ahora "no incluye acuerdos en materia nuclear ni tampoco el levantamiento de sanciones" estadounidenses sobre Irán. Asegura que esos dos temas se incorporarán a una nueva negociación que comenzará, previsiblemente, en el plazo de 60 días. En esa negociación incluirían también la compensación a Irán por los daños causados en la guerra.

IRNA insiste en que Irán negocia con "total desconfianza hacia la otra parte" y estaría "plenamente preparado para afrontar cualquier incumplimiento de promesa o engaño".

Ante estas informaciones, Trump ha asegurado en la red Truth Social que "los términos que Irán filtró a los medios de 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito". Ha acusado a la parte iraní de ser "muy deshonesta", afirmando que con ellos no se puede "negociar de buena fe".

Los anuncios de posibles avances en el diálogo llegan después de dos jornadas de bombardeos cruzados que han marcado la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril.

Irán Estados Unidos Internacional

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