Pakistán afirma que se ha acordado un texto entre Irán y Estados Unidos, y que continúan trabajando
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin cesar y parece ser que se están dando algunos pasos en el buen camino. Según Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, país que está ejerciendo de mediador en estas conversaciones, "se ha llegado a un texto final para el acuerdo de paz".
Las redes sociales, sobre todo X, están siendo el medio elegido por las partes para dar a conocer los avances que se hacen e intentar contrarrestar "la desinformación". En el mensaje que ha publicado Sharif, se reconoce también que continúan "trabajando estrechamente" con el objetivo de cerrar los "próximos pasos".
Previamente, el ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha asegurado en otro mensaje que un "memorando de entendimiento" con Estados Unidos "nunca ha estado tan cerca”.
No obstante, ha sugerido a los medios que, mientras esperan “su finalización, “deban abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido”. Asimismo, ha afirmado que los detalles se compartirán “en el momento oportuno”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha republicado el mensaje de Araghchi en su cuenta de Truth Social.
No obstante, antes de ello, había mostrado su enfado a raíz de la corrección realizada por la agencia de noticias iraní IRNA al anuncio que hizo el jueves sobre un “acuerdo inminente” entre Washington y Teherán, asegurando que podrían llegar a firmarlo este mismo fin de semana Europa.
IRNA ha apuntado que lo acordado es "solo un memorando de entendimiento" que está "casi finalizado", pero que continúan negociando y destacan que Irán sigue firme en sus líneas rojas.
Según IRNA, lo acordado ahora "no incluye acuerdos en materia nuclear ni tampoco el levantamiento de sanciones" estadounidenses sobre Irán. Asegura que esos dos temas se incorporarán a una nueva negociación que comenzará, previsiblemente, en el plazo de 60 días. En esa negociación incluirían también la compensación a Irán por los daños causados en la guerra.
IRNA insiste en que Irán negocia con "total desconfianza hacia la otra parte" y estaría "plenamente preparado para afrontar cualquier incumplimiento de promesa o engaño".
Ante estas informaciones, Trump ha asegurado en la red Truth Social que "los términos que Irán filtró a los medios de 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito". Ha acusado a la parte iraní de ser "muy deshonesta", afirmando que con ellos no se puede "negociar de buena fe".
Los anuncios de posibles avances en el diálogo llegan después de dos jornadas de bombardeos cruzados que han marcado la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril.
Te puede interesar
Será noticia: Pacto de Migración y Asilo de la UE, el acto de fin de grado y posgrado de EHU en San Mamés y la presentación del nuevo vehículo eléctrico en Mercedes Vitoria-Gasteiz
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Entra en vigor el Pacto de Migración y Asilo de la UE con dudas sobre su cumplimiento
La normativa establece nuevas reglas para el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros, acelera los procedimientos de asilo y devolución, y refuerza los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Trump suspende los ataques contra Irán tras aprobar los "puntos finales" del acuerdo
Según el presidente de EE. UU., ambas partes han aprobado los "puntos finales del acuerdo" para poner fin al conflicto desatado el pasado 28 de febrero. "El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", ha dicho.
Segunda noche de violencia y disturbios en Belfast
La Policía ha utilizado cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Belfast y Glengormley, después de que estos lanzaran piedras y botellas contra los agentes. Derry, Newtownabbey y Stormont también han sido escenario de protestas y desórdenes.
La geopolítica del fútbol: el Mundial de Mussolini, la vendetta de Maradona por las Malvinas o el espejismo multicultural de Francia
El fútbol, y especialmente los Mundiales, han sido utilizados históricamente a nivel político con fines más allá de lo deportivo. A lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos.
Irán advierte que convertirá Oriente Próximo en un “infierno” para Estados Unidos
El Ejército de Irán ha anunciado el cierre “completo” del estrecho de Ormuz, algo que Estados Unidos ha negado. Además, la Guardia Revolucionaria de Irán ha atacado bases de EE. UU. en Baréin, Kuwait y Jordania.
Ola de violencia contra migrantes en Belfast tras un ataque con cuchillo perpetrado por un hombre sudanés
La ministra norirlandesa de Justicia, Naomi Long, ha acusado a la extrema derecha de alentar la tensión racial tras una noche de disturbios, con vehículos, casas y autobuses incendiados, en protesta por el caso de un ciudadano sudanés acusado de apuñalar a una persona en Belfast el pasado lunes.
Trump ‘juega’ el Mundial para vender su relato del ‘America is Back’
El presidente de EE.UU. ha prometido el Mundial más “grande, seguro y extraordinario”, y aprovechará la cita para proyectarse, a riesgo de que las contradicciones terminen haciéndose visibles.
Sánchez mantiene casi 40 000 votos de ventaja sobre Fujimori con el 96,6 % escrutado en Perú
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha señalado que los resultados oficiales de la segunda vuelta de los comicios presidenciales se conocerán en un plazo estimado de 30 días.