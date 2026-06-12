Iranek eta AEBk testu bat adostu dutela esan du Pakistanek, eta hurrengo urratsak negoziatzen ari direla
Negoziazioetan bitartekari lanetan ari den Asiako herrialdeko lehen ministroaren hitzetan, buru-belarri ari dira negoziatzen. Iranek, bere aldetik, aitortu du "akordioa gertu" dagoela. Donald Trumpek ostegunean aurreratu zuen asteburu honetan bertan sina daitekeela.
Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziazioek etenik gabe jarraitzen dute, eta azken orduetan aurrerapauso handiak izan dira. Shehbaz Sharif elkarrizketetan bitartekari lanetan ari den Pakistango lehen ministroaren arabera, "Iranek eta AEBk azken testu bat adostu dute".
Aurretik, Abbas Araghtxi Irango Atzerri ministroak gaur kaleratu duen mezu batean esan duenez, “ez da inoiz hain gertu egon” AEBrekin "elkar ulertzeko memorandum bat". X sare sozialean egin ditu adierazpen horiek Araghtxik. Elkar ulertzea gertu dagoela esan ostean, "amaieraren zain" dauden bitartean, "edukiari buruzko espekulazioetan ez sartzeko" eskatu die hedabideei.
Donald Trump AEBko presidenteak Araqchiren mezua berrargitaratu du Truth Socialeko bere kontuan.
Alabaina, aurretik haserre agertu da Trump IRNA Irango albiste-agentziak Washingtonen eta Teheranen arteko "berehalako akordio" bati buruzko bere mezuaren gaineako zuzenketak egin dituelako. Izan ere, AEBko presidenteak ostegunean adierazi zuen asteburu honetan bertan sinatu daitekeela akordioa Europan.
IRNAk, ordea, adostutakoa "elkar ulertzeko memorandum bat" baino ez dela adierazi du. Testua "ia amaituta" dagoela onartu du, baina negoziatzen jarraitzen dutela, eta nabarmendu du Iranek tinko jarraitzen duela bere marra gorrietan.
Albiste agentzia ofizialaren arabera, adostu dutenak ez du barne hartzen nuklearren arloko akordiorik, ezta AEBk Irani ezarritako zigorrak kentzea ere. Bi gai horiek 60 eguneko epean hasiko den negoziazio berri batean sartuko direla ziurtatzen du. Negoziazio horretan hitz egingo lukete baita ere gerran izandako kalteengatik “Iranek jaso beharreko konpentsazioaz”.
IRNAren aburuz, Iran "beste aldearekiko mesfidantza osoz" ari da negoziatzen, eta “promesak ez betetzeak edo engainuak egonez gero, guztiz prest” dagoela aurreratu du.
Informazio horien aurrean, eta Araqchiren iragarpenaren aurretik, Trumpek gogor hitz egin du Iranen aurka. Esan du "albiste faltsuen hedabideetan filtratutako” terminoek ez dutela “idatziz adostutako terminoekin zerikusirik”.
Negoziaketak izan diren bitartean erasoak eta bonbardaketak etengabeak izan dira Ekialde Hurbilean. Apirilaren 8an su-etena hasi zenetik egon den eskalada militarrik okerrena bizi izan dute azken bi egunetan.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: EBko Migrazio eta Asilo Ituna, EHUren gradu eta graduondo amaierako ekitaldia San Mamesen eta ibilgailu elektriko berriaren aurkezpena Gasteizko Mercedesen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
EBko Migrazio eta Asilo Ituna indarrean sartu da, horren inguruko zalantzen artean
Arau berriak ezartzen dira estatu kideen artean erantzukizunak banatzeko, asilo- eta itzulketa-prozedurak azkartzen ditu, eta Europar Batasuneko kanpo-mugetako kontrolak indartzen ditu.
Trumpek bertan behera utzi ditu Iranen aurkako erasoak, akordioaren "azken puntuak" adostu ostean
AEBko presidentearen arabera, bi aldeek "akordioaren azken puntuak" onartu dituzte, otsailaren 28an piztutako gatazka armatuari amaiera emateko asmoz. "Itsas blokeoak indarrean jarraituko du transakzio hau amaitu arte; sinaduraren data eta lekua laster iragarriko dira", esan du.
Istiluak izan dira Belfasten, bigarren gauez jarraian
Poliziak ur kanoiak erabili ditu manifestariak sakabanatzeko, Belfasten eta Glengormleyn, horiek agenteei harriak eta botilak jaurti ostean. Derry, Newtownabbey eta Stormont hirietan ere protestak eta istiluak izan dira.
Futbola eta geopolitika: Mussoliniren Munduko Kopa, Maradonaren mendekua eta Frantzia multikulturalaren arrakalak
Futbola, eta bereziki Munduko Txapelketak, historikoki helburu politikoekin erabili izan dira, kirolaren esparrutik harago doazen xedeetarako. Historian zehar horren adibide ugari izan dira.
Ekialde Hurbila Estatu Batuen "infernu" bihurtzeko mehatxua egin du Iranek
Irango Armadak Ormuzko itsasartea "erabat" itxi duela iragarri du, baina AEBk ukatu egin du itxiera hori. Gainera, Irango Guardia Iraultzaileak eraso egin die AEBko base militarrak dituzten Ekialde Hurbileko zenbait herrialderi, tartean, Bahrein, Kuwait eta Jordaniari.
Istilu larriak Belfasten, Sudango gizon batek beste bat labanaz zauritu ondoren
Naomi Long Ipar Irlandako Justizia ministroak indarkeria giroa hauspotzea leporatu dio eskuin muturrari. Pasa den astelehenean Sudango 30 urteko migratzaile batek gizon bat labanaz larri zauritu ondoren istiluak lehertu dira Belfasten. Ipar Irlandako alderdi nagusietako agintariek lasaitasunerako deia egin dute.
Trumpek ere jokatuko du Munduko Kopa, "America is Back" kontakizuna zabaltzeko
AEBko presidenteak Munduko Txapelketarik "handiena, seguruena eta zoragarriena" agindu du, eta hitzordua probestuko du bere burua proiektatzeko, kontraesanak agerian gera daitezkeen arren.
AEBk Irani eraso dio, persiar herrialdeak atzo Washingtonen helikoptero baten kontra egindakoari erantzunez
Ameriketako Estatu Batuek aireko defentsa sistemak, lurreko kontrol estazioak eta Irango radarrak jo dituzte, Ormuzko itsasartetik gertu.