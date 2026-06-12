AEB-IRAN GERRA

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Iranek eta AEBk testu bat adostu dutela esan du Pakistanek, eta hurrengo urratsak negoziatzen ari direla

Negoziazioetan bitartekari lanetan ari den Asiako herrialdeko lehen ministroaren hitzetan, buru-belarri ari dira negoziatzen. Iranek, bere aldetik, aitortu du "akordioa gertu" dagoela. Donald Trumpek ostegunean aurreratu zuen asteburu honetan bertan sina daitekeela.

(Foto de ARCHIVO) June 2, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: Members of Islamic Association inspect demolished buildings that were targeted by Israeli air strikes in the vicinity of Jabal Amel Hospital in the southern Lebanese port city of Tyre. Clashes have continued in southern Lebanon despite Israel and Hezbollah accepting a US plan for a partial ceasefire. President Donald Trump said he had spoken to both sides and ''they agreed that all shooting will stop'', after Iran warned Israeli military actions in Lebanon were a threat to the US-Iran ceasefire. Photo: Marwan Naamani/dpa Europa Press/Contacto/Marwan Naamani 02/6/2026
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziazioek etenik gabe jarraitzen dute, eta azken orduetan aurrerapauso handiak izan dira. Shehbaz Sharif elkarrizketetan bitartekari lanetan ari den Pakistango lehen ministroaren arabera, "Iranek eta AEBk azken testu bat adostu dute".

Aurretik, Abbas Araghtxi Irango Atzerri ministroak gaur kaleratu duen mezu batean esan duenez, “ez da inoiz hain gertu egon” AEBrekin "elkar ulertzeko memorandum bat". X sare sozialean egin ditu adierazpen horiek Araghtxik. Elkar ulertzea gertu dagoela esan ostean, "amaieraren zain" dauden bitartean, "edukiari buruzko espekulazioetan ez sartzeko" eskatu die hedabideei.

Donald Trump AEBko presidenteak Araqchiren mezua berrargitaratu du Truth Socialeko bere kontuan.

Alabaina, aurretik haserre agertu da Trump IRNA Irango albiste-agentziak Washingtonen eta Teheranen arteko "berehalako akordio" bati buruzko bere mezuaren gaineako zuzenketak egin dituelako. Izan ere, AEBko presidenteak ostegunean adierazi zuen asteburu honetan bertan sinatu daitekeela akordioa Europan.

IRNAk, ordea, adostutakoa "elkar ulertzeko memorandum bat" baino ez dela adierazi du. Testua "ia amaituta" dagoela onartu du, baina negoziatzen jarraitzen dutela, eta nabarmendu du Iranek tinko jarraitzen duela bere marra gorrietan.

Albiste agentzia ofizialaren arabera, adostu dutenak ez du barne hartzen nuklearren arloko akordiorik, ezta AEBk Irani ezarritako zigorrak kentzea ere. Bi gai horiek 60 eguneko epean hasiko den negoziazio berri batean sartuko direla ziurtatzen du. Negoziazio horretan hitz egingo lukete baita ere gerran izandako kalteengatik “Iranek jaso beharreko konpentsazioaz”.

IRNAren aburuz, Iran "beste aldearekiko mesfidantza osoz" ari da negoziatzen, eta “promesak ez betetzeak edo engainuak egonez gero, guztiz prest” dagoela aurreratu du.

Informazio horien aurrean, eta Araqchiren iragarpenaren aurretik, Trumpek gogor hitz egin du Iranen aurka. Esan du "albiste faltsuen hedabideetan filtratutako” terminoek ez dutela “idatziz adostutako terminoekin zerikusirik”.

Negoziaketak izan diren bitartean erasoak eta bonbardaketak etengabeak izan dira Ekialde Hurbilean. Apirilaren 8an su-etena hasi zenetik egon den eskalada militarrik okerrena bizi izan dute azken bi egunetan. 

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