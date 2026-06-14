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Peligra el acuerdo entre Irán y EE. UU. por los ataques en Líbano

Irán ha amenazado con romper las negociaciones tras el último ataque israelí en Beirut. Por su parte, Trump ha afirmado que el ataque de hoy "no debería haber ocurrido, sobre todo" en el día en que se prevé que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz.

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Euskaraz irakurri: AEBren eta Iranen arteko akordioa atezuan dago, Libanon izan diren azken erasoen ondotik

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El jefe del equipo de negociadores de Irán y presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, ha amenazado con romper las negociaciones en curso con Estados Unidos tras el ataque israelí de este domingo contra el bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Beirut, la capital de Líbano.

El último balance de víctimas proporcionado por la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA, detalla al tres muertos y 15 heridos por el impacto al menos cuatro misiles guiados por láser y dirigidos concretamente contra un edificio de apartamentos en el vecindario de Dahiya, concretamente en la zona de Ghobeiri. El ataque ha causado "importantes daños en edificios y comercios cercanos", según la agencia. Israel esgrime que ha actuado en respuesta a ataques aéreos previos de Hezbolá contra su territorio.

Trump afirma que el ataque de Israel "no debería haber ocurrido"

El presidente estadounidense, Donald Trump, por su parte, ha afirmado que el ataque israelí de hoy "no debería haber ocurrido, sobre todo" en el día en que se prevé que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz.

"Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía ha sido muy leve e insignificante; nadie ha resultado herido ni ha muerto", ha escrito el mandatario en su red Truth Social.

"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma (...). Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No lo echemos a perder!", ha agregado.

 

60 días de negociaciones en profundidad

Irán ha vinculado sin condiciones la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano.

El ataque ocurre además en un momento crítico porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que hoy firmaría el esperado memorándum de entendimiento con Irán para reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz y comenzar a 60 días de negociaciones en profundidad sobre el programa nuclear iraní y otros puntos de fricción, bajo un cese de hostilidades consolidado, en Líbano especialmente.

Una delegación de Catar ha llegado a Teherán

De momento, una delegación de Catar ha llegado este domingo a la capital de Irán, Teherán, como representante de uno de los principales mediadores internacionales en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, y en medio de altas expectativas sobre la posible firma este domingo de un acuerdo preliminar para comenzar 60 días de negociaciones de paz en firme.

Irán Estados Unidos Oriente Próximo Internacional

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