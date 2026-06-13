Trump adelanta que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra
El Gobierno iraní, por su parte, ha rechazado que el acuerdo preliminar que negocia con Estados Unidos vaya a firmarse mañana, sino que se cerrará "en los próximos días".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.
"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", ha explicado el líder republicano en su red Truth Social.
El mensaje de Trump llega después de que el Gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, señalara este sábado que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas.
No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.
En su mensaje, Trump ha asegurado haber logrado que la República Islámica renuncie a sus ambiciones nucleares: "Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición", ha afirmado.
Según el mandatario, el acuerdo no incluye ningún "intercambio de dinero" con Irán y permitirá que Estados Unidos acceda al uranio enriquecido iraní para su destrucción.
El Gobierno de Irán descarta un acuerdo
El Gobierno iraní ha rechazado que el acuerdo preliminar que negocia con Estados Unidos vaya a firmarse este domingo como estimaba esta mañana el primer ministro de Pakistán, Shebhaz Sharif, sino que se cerrará "en los próximos días".
"El Memorándum de Entendimiento de Islamabad (...) no se firmará mañana. Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según recoge la televisión pública iraní, IRIB.
El fin de la guerra
Baqaei ha explicado que "no se puede descartar que ocurra en los próximos días", pero "debemos ser cautos a la hora de hacer comentarios debido a las reservas de la otra parte sobre este proceso".
El portavoz iraní ha insistido en que el documento "se concentra en el fin de la guerra y por el momento se ha decidido no tratar la cuestión nuclear".
Pakistán preveía un acuerdo en las próximas 24 horas
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado esta mañana que Estados Unidos e Irán están "más cerca que nunca" de alcanzar un acuerdo de paz, cuya finalización y firma electrónica está prevista para las próximas 24 horas.
"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la probable finalización prevista para las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", ha afirmado Sharif en X.
Se había alcanzado un "texto definitivo y consensuado"
Asimismo, el mandatario paquistaní ha agradecido "el compromiso continuo de Estados Unidos y de la República Islámica de Irán durante el proceso de negociación", al tiempo que ha expresado el reconocimiento a los aliados de la región por su respaldo, mostrando su confianza en que este pacto constituirá una paz duradera.
Este inminente avance llega después de que el propio Sharif confirmara esta misma madrugada que ya se había alcanzado un "texto definitivo y consensuado" entre Washington y Teherán.
"Irán es el ganador de la guerra"
La vía telemática confirmada por Pakistán coincide con lo adelantado este mismo sábado por el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, según su versión, el acuerdo cuenta con dos partes, la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.
Mientras Araqchí ha reivindicado en la televisión estatal que "Irán es el ganador de la guerra", la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quién también ha confirmado que el acuerdo estaba cerca, confía en cumplir sus "objetivos principales", reabrir el paso de Ormuz y sentar las bases para desmantelar el programa atómico iraní.
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