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AEBren eta Iranen arteko akordioa atezuan dago, Libanon izan diren azken erasoen ondotik

Iranek ituna hausteko mehatxua egin dio AEBri. Bestalde, Trumpek esan du gaurko erasoa ez zela gertatu behar, "batez ere, bake akordioa sinatu behar genuen egunean jazo delako".

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Azken eguneratzea

Irango Parlamentuko presidente eta negoziatzaileen taldeko buru Mohamed Baqer Qalifabek mehatxu egin dio AEBri esanez abian dituzten negoziazioak hautsiko dituela, baldin eta Libanorekin duen konpromisoa betetzen ez badu. Hain zuzen ere, Israelek gaur Beirutem erasoa egin ostean egin dio Iranek ohartarazpena.

Libanoko albiste agentzia ofizialak (NNA) zabaldutako azken datuen arabera, 3 pertsona hil eta 15 zauritu dituzte eraso horretan, Dahiya auzoan, Ghobeiri inguruan. Gainera, erasoak "kalte handiak eragin ditu inguruko eraikin eta saltokietan", agentzia horren arabera. Israelek adierazi duenez, Hezbollahk aurretik egindako erasoari erantzunez egin du erasoa..

Trumpen esanetan, Libanoko erasoa ez zen gertatu behar

AEBko presidenteak ere egin du berba Beiruten gaur jazotako erasoaren inguruan, eta esan du ez zela gertatu behar, "batez ere, bake akordioa sinatu behar genuen egunean jazo delako".

"Israelek mehatxuei erantzuteko eskubidea du, baina gaurkoan eraso oso arin eta ziztrin bati ari zen erantzuten, inor ez baita hil, ezta zauritu ere", idatzi du Truth Social sare sozialean.

"Ekialde Hurbilari, Libanori barne, bakea emango dion ituna hitzartzetik oso gertu gaude, eta alde guztiok lasai egin behar dugu (...). Bake luze eta eder baten hasiera izan liteke gaurkoa, ez dezagun aukera galdu!", erantsi du.

60 eguneko negoziazio sakona

AEBrekin edozein akordio ixteko, Israelek Libanoren aurkako eraso guztiak gelditzea jarri du ezinbesteko baldintza gisa Iranek. 

Gaurko erasoa, gainera, une kritiko batean gertatu da, Donald Trump AEBko presidenteak atzo iragarri baitzuen gaur sinatuko zuela Iranekin ituna. Ostean, 60 eguneko negoziazio sakona hastekoak ziren, Ormuzko itsasartea berehala irekitzeko eta Irango programa nuklearrari eta beste eztabaidagai batzuei buruzko erabakiak hartzeko.

Qatarko ordezkaritza Iranen da dagoeneko

Qatarko ordezkaritza bat Irango hiriburura iritsi da gaur bertan, Iranen, AEBren eta Israelen arteko bitartekari lanetan parte hartzeko.

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