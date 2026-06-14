CUMBRE DEL G7 EN ÉVIAN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La multitudinaria manifestación en contra de la cumbre G7 en Ginebra termina con altercados

Las autoridades francesas no han autorizado ninguna marcha, por lo que el colectivo organizador No G7 ha pedido realizar una movilización en la vecina Ginebra. La manifestación, en su mayor parte pacífica, ha finalizado con enfrentamientos con la policía y con destrozos de mobiliario urbano por parte de algunos manifestantes.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Manifestazio jendetsua egin dute Genevan G7ko gailurraren kontra, eta istiluak sortu dira amaieran
author image

EITB

Última actualización

Miles de personas han participado este domingo en Ginebra (Suiza) en una manifestación contra el G7, que se celebrará del lunes al miércoles en la vecina localidad francesa de Évian (a escasos 45 kilómetros). Se ha tratado de la única marcha autorizada contra la cumbre, tras la negativa de las autoridades francesas. La manifestación ha transcurrido, en general, de forma pacífica, con una asistencia de hasta 7000 personas, según la Policía. Sin embargo, algunos manifestantes han lanzado piedras y bengalas contra varios edificios de la ONU y han incendiado un turismo. La Policía suiza ha respondido lanzando gas lacrimógeno. 

La marcha ha sido convocada por el colectivo No G7, integrado por más de 60 asociaciones, sindicatos y grupos de izquierda. Tras infructuosas negociaciones entre Suiza y Francia, las autoridades de Ginebra avaladas por el Gobierno central, han terminado autorizando la manifestación, aduciendo  aceptando acoger la manifestación que debe garantizarse la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de la gente. 

Las autoridades han impuesto un recorrido limitado a la organización y han desplegado un fuerte dispositivo policial. Se han movilizado a 4000 militares para apoyar a las fuerzas policiales, y se ha cerrado 21 de sus 26 pasos de frontera con Francia para poder controlar las entradas.

La marcha, que ha coincidido con una movilización feminista por el día de la mujer, ha transcurrido de manera pacífica en los primeros compases. No obstante, grupos violentos han causado destrozos, con el lanzamiento de artefactos pirotécnicos y la quema de un Tesla. La Policía ha lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes. 

Un coche en llamas, durante la manifestación. Foto: EFE

Algunos manifestantes han arrojado piedras contra un edificio de telecomunicaciones de la ONU y han lanzado bengalas mientras la policía intentaba dispersarlos de la sede de la ONU.

En declaraciones a Reuters, una manifestante se ha mostrado indignada por la fuerte presencia policial. "Esto es un intento de asustar a los manifestantes, de intimidar a la gente y disuadirla de salir a protestar", ha declarado. Otra manifestante ha incidido en el carácter machista de la cumbre: "Los valores que representa el G7 son completamente misóginos y contribuyen a la desigualdad porque no existe absolutamente ninguna igualdad". 

Manifestantes portando carteles feministas y contra el G7. Foto: EFE
Cumbre G7 Francia Suiza Manifestaciones Internacional

Te puede interesar

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 10/04/2026.- An Iranian man waves Iran's national flag in front of a large billboard showing a portrait of the late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at Valiasr Square in Tehran, Iran, 10 April 2026. Iran and the US are expected to hold negotiations in Islamabad, Pakistan, following a recently agreed ceasefire. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El acuerdo entre Irán y EE.UU. puede estar cerca: Pakistán afirma que se ha acordado un texto y siguen negociando

El primer ministro del país asiático, mediador en las negociaciones, afirma que están trabajando intensamente. Tanto Irán como EE. UU. reconocen que el acuerdo "está cerca". No obstante, discrepan en el contenido del texto. Irán asegura que no se hablará sobre nucleares por el momento, mientras que EE. UU afirma que el texto cumple sus objetivos.

Cargar más
Publicidad
X