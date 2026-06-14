Manifestazio jendetsua egin dute Genevan G7ko gailurraren kontra, eta istiluak sortu dira amaieran
Frantziako agintariek ez dute manifestaziorik baimendu, eta, beraz, No G7 taldeak mobilizazioa Genevan egitea eskatu du. Oro har, martxa baketsua izan da. Dena dela, manifestari talde batek harriak eta bengalak jaurti ditu, eta poliziak negar eragiteko gasa bota du.
Milaka pertsona —7.000 bat, Poliziaren arabera— batu dira gaur Genevan (Suitza) G7aren gailurraren kontra protesta egiteko. Munduko zazpi herrialde boteretsuenen arteko goi-bilera bihar hasi eta asteazkenean bukatuko da Evianen (Frantzia), Genevatik 45 kilometro eskasera. Baimendutako manifestazio bakarra izan da, Frantziak mobilizazio oro debekatu baitu. Martxa, oro har, baketsua izan. Hala ere, manifestari batzuek harriak eta bengalak jaurti dituzte NBEren eraikin batzuen aurka eta auto bati su eman diote. Suitzako Poliziak gas negar-eragilea jaurti du. .
No G7 kolektiboak, 60 elkarte, sindikatu eta ezkerreko talde baino gehiagok osatutakoak, antolatu du manifestazioa. Martxa Evianen egin nahi zuten antolatzaileek, baina Frantziak uko egin zion hasieratik. Genevako agintariek mobilizazioa baimentzea ebatzi zuten azkenean, adierazpen askatasun eta manifestaziorako eskubidea bermatze aldera.
Agintariek ibilbide mugatua eta polizia dispositibo handia ezarri dituzte. 4.000 militar joan dira poliziei laguntzera, eta Frantziarekin dituzten mugako 26 pasabidetik 21 itxi dituzte.
G7ko gailurraren kontrako manifestazioak eta martxa feminista batek bat egiten dute Genevako kaleetan. Baketsua izan da, oro har. Dena dela, hainbat manifestarik lehergailuak jaurti dituzte eta Tesla auto bati su eman diote. Polizia protestan zeudenei oldartu zaie, eta manifestariak sakabanatzeko negarra eragiteko gasa bota du. Manifestariek harriak eta bengalak jaurti dituzte NBEren hainbat eraikinen kontra.
Reuters albiste agentziari egindako adierazpenetan, manifestari bat oso kritiko azaldu da polizia dispositiboarekin. “Herritarrak beldurtu nahi dituzte, uxatu, eta protestan ateratzea saihestu”, salatu du. Beste manifestari batek gailurraren izaera matxista kritikatu du: “G7ak Balio misoginoak ordezkatzen ditu eta ezberdintasuna eragiten du”.
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