UFCren 60 milioiko borroka-gala, Etxe Zurian: honela ospatu du Trumpek bere 80. urtebetetzea
Ekitaldirako, estadio bat eraiki zuten Etxe Zuriko hegoaldeko lorategian, 4.000 bat laguneko edukierarekin. Arte martzialetako borroka-ikuskizunak 60 milioi dolarreko kostua izan du, eta Trumpen aurkariek kritikatu egin dute, Etxe Zuria helburu komertzialak dituen ekitaldi pribatu baterako erabiltzea leporatuta.
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Albiste izango dira: AEBren eta Iranen arteko bake akordioa, Zubietako espetxearen inaugurazioa eta medikuen greba
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Trumpek Iranekin akordioa hitzartu duela iragarri du, gerrari amaiera emateko
Pakistango lehen ministroak Washingtonen eta Teheranen arteko bitartekari lanak egin ditu, eta akordioaren berri eman du. Jakinarazi duenez, sinadura ofiziala ekainaren 19an egingo dute, Suitzan.
Manifestazio jendetsua egin dute Genevan G7ko gailurraren kontra, eta istiluak sortu dira amaieran
Frantziako agintariek ez dute manifestaziorik baimendu, eta, beraz, No G7 taldeak mobilizazioa Genevan egitea eskatu du. Oro har, martxa baketsua izan da. Dena dela, manifestari talde batek harriak eta bengalak jaurti ditu, eta poliziak negar eragiteko gasa bota du.
Libanok NBEn salatu du Israelek herbizidak erabiltzen dituela arma kimiko gisa
"Israelek glifosatoarekin fumigatu zituen 2026ko otsailaren 1ean Libanoko mugako hainbat herri", esan du bertako Gobernuak Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiari eta NBEko Segurtasun Kontseiluari zuzendutako gutunean.
AEBren eta Iranen arteko akordioa atezuan dago, Libanon izan diren azken erasoen ondotik
Iranek ituna hausteko mehatxua egin dio AEBri. Bestalde, Trumpek esan du gaurko erasoa ez zela gertatu behar, "batez ere, bake akordioa sinatu behar genuen egunean jazo delako".
Suitzak baztertu egin du biztanleria 10 milioira mugatzea
Boto emaileen % 55ek egin dute Suitzako Alderdi Popularrak sustatutako ekimenaren kontra. Proiektuak immigrazioari muga jarri eta asilo arauak gogortzea zuen helburu.
Trumpek aurreratu du AEBk eta Iranek igandean sinatuko dutela gerrari amaiera emango dion akordioa
Irango Gobernuak, aldiz, baztertu egin du AEBrekin datozen 24 orduetan akordioa sinatuko duenik, Pakistango lehen ministroak eta Trumpek berak gaur bertan esandakoa ukatuz. "Datozen egunetan" itxiko dute ituna, zehaztu duenaren arabera.
'Niño Guerrero' Tren de Aragua Venezuelako bandaren liderraren heriotza iragarri du Trumpek
Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du Hector Guerrero Flores 'Niño Guerrero' hil dutela. Guerrero Tren de Aragua talde terroristaren burua zen, AEBren arabera. Operazioa Venezuelako Gobernuarekin batera egin dute, Bolivar estatuan.