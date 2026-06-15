Etxebizitzaren arazoak gora egiten jarraitzen du, eta dagoeneko euskal herritarren % 60 kezkatzen du
Ikerketa Soziologikoen Zentroaren (CIS) datuekin alderatuta, etxebizitzak sortzen duen kezka 11 puntu handiagoa da Euskadin Espainian baino.
Etxebizitza eskuratzeko arazoak gora egiten jarraitzen du euskal herritarren kezka sozial nagusi gisa, eta hala adierazi dute jada biztanleen % 60k. Aurreko azterlan soziologikoko datuekin alderatuta, 3 puntu igo da.
Ehuneko horrek aurreko erregistro guztiak gainditzen ditu; izan ere, aurreko maximoa 2007an ezarri zen, biztanleriaren % 58rekin. Urte horretan beherakada nabarmena hasi zen, eta EAEko biztanleen artean etxebizitzarekiko kezka egonkor mantendu zen duela lau urtera arte. Une horretan, gorakada handia hasi zen.
[AURRERAPENA]
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