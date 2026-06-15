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Etxebizitzaren arazoak gora egiten jarraitzen du, eta dagoeneko euskal herritarren % 60 kezkatzen du

Ikerketa Soziologikoen Zentroaren (CIS) datuekin alderatuta, etxebizitzak sortzen duen kezka 11 puntu handiagoa da Euskadin Espainian baino.

(Foto de ARCHIVO) Viviendas en Balmaseda (Bizkaia) EUROPA PRESS 31/3/2026

Balmasedako (Bizkaia) etxebizitzak, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitza eskuratzeko arazoak gora egiten jarraitzen du euskal herritarren kezka sozial nagusi gisa, eta hala adierazi dute jada biztanleen % 60k. Aurreko azterlan soziologikoko datuekin alderatuta, 3 puntu igo da.

Ehuneko horrek aurreko erregistro guztiak gainditzen ditu; izan ere, aurreko maximoa 2007an ezarri zen, biztanleriaren % 58rekin. Urte horretan beherakada nabarmena hasi zen, eta EAEko biztanleen artean etxebizitzarekiko kezka egonkor mantendu zen duela lau urtera arte. Une horretan, gorakada handia hasi zen.

[AURRERAPENA]

Etxebizitza Gizartea

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