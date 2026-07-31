Hendaia eta Bordele arteko tren lotura larunbatean berrezarriko da, suteen ondoren
Larunbatetik aurrera abiadura handiko trenen erdiak ibiliko dira; igandetik aurrera, berriz, zerbitzuak erabateko normaltasuna berreskuratuko du.
Joan den asteburutik etenda egon diren Bordele hegoaldeko tren zerbitzuak larunbat honetan berriz martxan jarriko dituzte, nahiz eta inguruan dagoen sute erraldoia oraindik guztiz itzali ez duten. Zerbitzuaren berrezarpenarekin batera, Bordele eta Hendaia arteko trenak ere berriro ibiliko dira.
Trenbide sarea kudeatzen duen SNCF Raseau enpresa publikoak hartu du erabakia, azpiegiturek "suari eutsi" diotela egiaztatu ostean, ostiral honetan zabaldutako ohar batean azaldu duenez.
Azpiegituren ikuskapena
SNCF Reseauko teknikariek arazo nagusiak seinaleztapenean eta hainbat egunez lineek argindarrik gabe egon izanarekin lotutako sistemetan atzeman dituzte; esaterako, bateria batzuk deskargatuta zeuden. Hala ere, ez dute azpiegituran kalte larririk aurkitu.
Ikuskapena 160 kilometrotan zehar egin dute, azterketa-trenen bidez, eta "hainbat hamarnaka" langile mobilizatu dituzte, sarearen kudeatzaileak zehaztu duenez.
Igandetik, normaltasuna
Philippe Tabarot Frantziako Garraio ministroak, bere aldetik, X sare sozialeko mezu batean zehaztu zuen larunbatetik aurrera hego-mendebaldean ohikoak diren abiadura handiko trenen erdiak (TGV) funtzionatuko dutela, eta TER eskualdeko trenetan zerbitzua "ia normala" izango dela.
"Igandean, aurreikusitako garraio-zerbitzu guztiak normaltasunez emango dira", gaineratu zuen Tabarotek.
A63 autobidea, Irun eta Bordele lotzen dituen autobidea, ostegun honetan irekiko da berriro, 170 kilometrotan itxita egon baita Frantziako Gironda departamenduan izendatutako megainzendioa dela eta. Abuztuaren 1ean langile askoren oporren hasierarekin bat egiten duen une garrantzitsuan iritsiko da.
Nolanahi ere, suak indarrean jarraitzen du eta agintariek alerta mailari eutsi diote, nahiz eta sugarrak egonkortuta egon eta duela egun batzuetatik ez duten 42.000 hektareako perimetroa gainditu.
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