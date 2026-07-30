Bi gizonezko atxilotu dituzte Getxon kalez jantzitako bi ertzaini erasotzeagatik, borroka baten abisura joan direnean
Udaltzaingoaren agenteek erasotzaileetako bat atxilotzen lagundu dute, ukabilekin jo eta kristalezko botila batekin mehatxu egin baitiete ertzainei.
Bi ertzain, emakume bat eta gizon bat, zauritu dira gaur goizaldean Algortan (Bizkaia), aurretik elkarren aurka borrokatu diren hainbat gizonek eraso egin ostean. 27 eta 28 urteko bi atxilotuak epailearen esku utziko dituzte polizia-eginbideak amaitzean, agintaritzaren agenteen aurkako atentatu-delitu baten ustezko egile gisa.
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gertaera ostegun honetan izan da, 02:30ean, Ertzaintzaren patruila bat, uniformerik gabe, herritarren babeserako lanetan ari zela, liskar baten abisua jaso duenean. Dirudienez, hiru gizon elkarri eraso egiten ari ziren taberna baten kanpoaldean, eta odoletan zeuden.
Patruila iritsi denean, inplikatuak identifikatu nahian ari zirela, haietako bat berriro hasi da beste bati erasotzen, eta ertzainak eta haren lankideak argi eta garbi identifikatu dute beren burua polizia gisa.
Hala ere, bi gizonak agenteak ukabilez jotzen hasi dira, eta haietako batek kristalezko botila bat hartu eta ertzainei eraso egiteko keinua egin du.
Bi agenteek arauzko defentsa pertsonal hedagarria erabili dute gizonek beren jarrera bertan behera uzteko, baina ez diete jaramonik egin eta erasotzen jarraitu dute.
Getxoko udaltzainak laguntzera iritsi dira eta erasotzaileetako bat atxilotzen lagundu dute. Ondoren, zauritutako bi ertzainak osasun-zentro batean artatu dituzte.
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