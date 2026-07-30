AGRESIÓN A ERTZAINAS
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Dos detenidos en Getxo por agredir a dos ertzainas de paisano que han acudido al aviso de una pelea

Agentes de la Policía Municipal han ayudado a reducir a uno de los agresores, que han golpeado con los puños y amenazado con una botella de cristal a los ertzainas.

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 16/6/2025
Vehículo de la Ertzaintza en una imagen de archivo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Bi gizonezko atxilotu dituzte Getxon kalez jantzitako bi ertzaini erasotzeagatik, borroka baten abisura joan direlako
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Agencias | EITB

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