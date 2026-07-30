Dos detenidos en Getxo por agredir a dos ertzainas de paisano que han acudido al aviso de una pelea

El número de nuevos casos de VIH desciende este año a 95, tras varios años en torno a los 125. Es un dato que debe tomarse con cautela, según la asociación Harribeltza, ya que es la primera vez que baja y la tendencia se observa con los años. Además, han calificado de especialmente preocupante el enorme aumento que han experimentado el resto de infecciones de transmisión sexual.