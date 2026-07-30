Salud somete a consulta pública previa el anteproyecto de ley de participación de las Personas Pacientes en Osakidetza
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha puesto en marcha la consulta pública previa del anteproyecto de la Ley de Participación de las Personas Pacientes en el Sistema Vasco de Salud.
Esta iniciativa "pionera" en el Estado tiene como objetivo garantizar "la participación estructurada y con capacidad de influencia" de las personas pacientes y sus asociaciones en el diseño y la toma de decisiones de las políticas de salud.
Según ha informado el Departamento de Salud, esta consulta se realiza cumpliendo los plazos establecidos por la ley y antes de iniciar la tramitación oficial del proyecto normativo, en línea con lo anunciado por el consejero de Salud, Alberto Martínez, quien en junio de 2026 avanzó que en el plazo de un mes se elevaría al Consejo de Gobierno la propuesta para comenzar la tramitación de esta ley durante el presente año.
¿Cómo se pueden realizar aportaciones al anteproyecto?
La futura ley de pacientes se configura como uno de los principales desarrollos del Pacto Vasco de Salud, el acuerdo alcanzado por treinta agentes en torno a la transformación del sistema sanitario vasco.
Desde el inicio del Pacto, la participación de las personas pacientes ha sido "un elemento transversal a todas las líneas estratégicas, contando ya con la aportación de más de 165 asociaciones de pacientes en distintos niveles del sistema: en la consulta, en la organización de procesos y servicios, y en la planificación de las políticas de salud", ha destacado la Consejería.
El consejero de Salud ha insistido en diferentes ocasiones en que el futuro de la salud "no se construye sin los pacientes" y ha destacado que las asociaciones han sido "parte activa, exigentes e imprescindibles desde su incorporación al Pacto Vasco de Salud".
En su opinión, las personas pacientes "tienen mucho que aportar para mejorar la sanidad" y "su experiencia puede ayudar a diseñar mejores servicios, identificar necesidades y orientar las decisiones que afectan al Sistema Vasco de Salud".
Las aportaciones podrán realizarse a través de Irekia, donde también puede consultarse toda la documentación del anteproyecto. Una vez finalizado el periodo de consulta pública, todas las propuestas serán analizadas y servirán de base para la elaboración del proyecto de ley.
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