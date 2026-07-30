La futura ley de pacientes se configura como uno de los principales desarrollos del Pacto Vasco de Salud, el acuerdo alcanzado por treinta agentes en torno a la transformación del sistema sanitario vasco.

Desde el inicio del Pacto, la participación de las personas pacientes ha sido "un elemento transversal a todas las líneas estratégicas, contando ya con la aportación de más de 165 asociaciones de pacientes en distintos niveles del sistema: en la consulta, en la organización de procesos y servicios, y en la planificación de las políticas de salud", ha destacado la Consejería.

El consejero de Salud ha insistido en diferentes ocasiones en que el futuro de la salud "no se construye sin los pacientes" y ha destacado que las asociaciones han sido "parte activa, exigentes e imprescindibles desde su incorporación al Pacto Vasco de Salud".



En su opinión, las personas pacientes "tienen mucho que aportar para mejorar la sanidad" y "su experiencia puede ayudar a diseñar mejores servicios, identificar necesidades y orientar las decisiones que afectan al Sistema Vasco de Salud".



Las aportaciones podrán realizarse a través de Irekia, donde también puede consultarse toda la documentación del anteproyecto. Una vez finalizado el periodo de consulta pública, todas las propuestas serán analizadas y servirán de base para la elaboración del proyecto de ley.



