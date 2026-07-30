Bilboko Konpartsak ha denunciado la utilización por parte de la empresa BMF Toros de la imagen de Marijaia en el cartel anunciador de la corrida de toros que Morante de la Puebla ofrecerá durante Aste Nagusia de Bilbao.



En una carta abierta dirigida a Marijaia, Bilboko Konpartsak critica el uso de la imagen del "principal símbolo de las fiestas populares de Bilbao para publicitar una actividad privada y, además, vinculada a una actividad que convierte en espectáculo el sufrimiento y la muerte de los animales".



En la misiva, las comparsas reivindican que Marijaia es "el símbolo de las fiestas populares de Bilbao, un patrimonio simbólico que pertenece a todas y que no puede ponerse al servicio de intereses económicos privados".



Además, Bilboko Konpartsak ha trasladado esta situación a diferentes entidades y empresas en las que habitualmente se suele ubicar este tipo de publicidad, como Euskotren, Metro Bilbao, Bilbobus, Bizkaibus o Bilbao Intermodal, instando a que no se muestre dicha publicidad o se retire si ya estuviera visible.



Las comparsas de Bilbao consideran que el cartel "desvirtúa el espíritu" de Marijaia y difunde "un mensaje incompatible con los valores de unas fiestas populares e inclusivas". "Se apropia y privatiza la imagen de un símbolo colectivo de Bilbao, dejando de lado su carácter popular. Nos parece inaceptable", afirman en la carta.