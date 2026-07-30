Aste Nagusiko zezenketen kartel batean Marijaiaren irudia erabili izana salatu dute Bilboko Konpartsek
"Bilboko jai herrikoien ikur nagusiaren irudia animalien sufrimenduari eta heriotzari lotutako jarduera pribatu baten publizitatea egiteko erabiltzea" kritikatu dute Bilboko Konpartsek.
Morante de la Pueblak Bilboko Aste Nagusian egingo duen zezenketa iragartzeko kartelean BMF Toros enpresak Marijaiaren irudia erabili izana salatu dute Bilboko Konpartsek.
"Zu, gure Marijaia, guztion Marijaia, Bilboko jai herrikoi, alai eta parte-hartzaileen ikurra zara", adierazi dute Bilboko Konpartsek, Marijaiari zuzendutako gutun ireki batean.
Marijaiaren irudia "Arriaga Antzokiko balkoia modu pribatizatzaile eta komertzialean erabili" izana kritikatu dute, "zezenen sufrimendua eta heriotza ikuskizun bihurtzen dituen jarduera baten publizitatea egiteko".
Gutunean, konpartsek aldarrikatu dute Marijaia "Bilboko jai herrikoien ikurra" dela, "guztiona den eta interes ekonomiko pribatuen zerbitzura jarri ezin den ondare sinbolikoa".
Bilboko Konpartsen ustez, kartelak "Marijaiaren espiritua desitxuratu" egiten du eta "jai herrikoi eta inklusiboen balioekin bateraezina den mezua" zabaltzen du. "Bilboko sinbolo kolektibo baten irudia bereganatu eta pribatizatzen du, haren izaera herrikoia alde batera utzita", salatu dute konpartsek, eta "onartezina" da hori, haien aburuz.
Gainera, Bilboko Konpartsek horrelako publizitatea izan ohi duten hainbat erakunde eta enpresari helarazi diete kexa, hala nola Euskotren, Metro Bilbao, Bilbobus, Bizkaibus eta Bilboko Intermodalari, eta publizitate hori ez erakusteko edo, dagoeneko ikusgai balego, kentzeko eskatu dute.
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