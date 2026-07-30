Suteak Espainian
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Beroa eta haizea itzaltze lanak zailtzen ari dira Zamora, Madril, Avila eta Castelloko suteetan

Gauean zehar bilakaera positiboa izan den arren, suak itzaltzeko lanak oztopatzen ari da beroaldia, batez ere Zamoran. Madrilgo, Avilako eta Castelloko suteek aktibo jarraitzen dute, baina dagoeneko perimetratuta daude.

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18:00 - 20:00
Fermoselleko sutearen irudia, Zamoran. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Fermoselleko (Zamora), Madrilgo, Avilako eta Vall d 'Uixoko (Castello) baso-suteek gauean zehar bilakaera positiboa izan ostean, tenperatura altuek, haize-boladek eta suteen muturreko arriskuak markatutako eguna dute ostegun honetan. 

Zamoran, sua itzaltzeko zerbitzuek ez dute aurreikusten gaur sua erabat menderatzea. Horri dagokionez, Mariano Rodriguez Batzordeko Ingurumeneko Lurralde Zerbitzuko buruak ohartarazi du arriskua handia dela oraindik, "haize-bolada luzeak" direla eta.

Hego eta mendebaldeko fronteei dagokienez, lau sektore aktibo daude oraindik, Zamorako Ingurumen arduradunak zehaztu duenez. "Aurreikuspen klimatikoak oso txarrak dira , eta ezin gara baikorrak izan epe laburrean ", nahiz eta "arriskugarritasuna nabarmen murriztea lortu den".

Bestalde, Madrilgo Erkidegoko mendebaldeko mendilerroan, sutearen perimetroa finkatzem eta gune beroak freskatzen aritu dira gauean zehar. Sua egonkortuta eta sugarrik gabe dagoen arren, Gobernuko Ordezkaritzak ohartarazi du bero-boladak arriskua muturreko mailetara igotzen duela, eta foku berrien gaineko zaintza maximoa mantentzera behartzen duela, bereziki Cofio ibaiaren inguruan. 

50.000 hektarea erre dituen Avilako suteak "teknikoki egonkortuta" dagoela jakinarazi dute.

Vall d 'Uixoko (Castello) suteak seigarren eguna du gaur

Bestalde, joan den larunbatean Vall d 'Uixon (Castello) piztutako suteak seigarren eguna du gaur. Dagoeneko perimetratuta dago, baina oraindik kontrolik gabe jarraitzen du

9300 hektarea kiskalita eta 84 kilometroko perimetroarekin, 14 udalerrik, hiru urbanizaziok eta pedania batek ebakuatuta jarraitzen dute, aireko baliabideak itzaltzeko lanetan berriro hasteko zain.

Suteek behera egin dute Madrilen eta Castellon
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