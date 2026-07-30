Incendios en España
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Las altas temperaturas y el viento complican los incendios en Zamora, Madrid, Ávila y Castellón

Pese a la evolución positiva durante la noche, la climatología dificulta las labores de extinción especialmente en Zamora. Los incendios de Madrid, Ávila y Castellón siguen activos, pero ya perimetrados.
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Imagen del incendio de Fermoselle, en Zamora. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Beroa eta haizea nagusi Zamora, Madril, Avila eta Castelloko suteetan
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EITB

Última actualización

La evolución positiva de los incendios forestales en Fermoselle (Zamora), Madrid, Ávila y la Vall d'Uixó (Castellón) durante la pasada noche se ve amenazada este jueves por una climatología adversa marcada por las altas temperaturas, las rachas de viento y el riesgo extremo de incendios.

En Zamora, los servicios de extinción no contemplan que durante la jornada de hoy se logre dominar totalmente el fuego. A este respecto, Mariano Rodríguez, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta, ha advertido que el riesgo continúa alto por las "rachas de viento largas".

Por lo que respecta a los frentes sur y oeste, todavía hay cuatro sectores activos, ha precisado el responsable de Medio Ambiente en Zamora, que ha reconocido que "las previsiones climáticas son muy malas y no podemos ser optimistas a corto plazo", pese a que "la peligrosidad sí se ha logrado reducir significativamente".

En paralelo, en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid, los trabajos nocturnos se han centrado en consolidar el perímetro y refrescar las zonas calientes. Aunque el fuego permanece estabilizado y sin llamas visibles, la Delegación del Gobierno alerta de que la ola de calor eleva el peligro a niveles extremos, obligando a mantener la máxima vigilancia sobre nuevos focos, especialmente en torno al río Cofio. El incendio de Ávila, que ha quemado 50 000 hectáreas, se considera "técnicamente estabilizado".

El fuego en la Vall d'Uixó (Castellón) encara su sexto día

Por otra parte, el incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta su sexta jornada perimetrado, pero todavía sin control. Con 9300 hectáreas calcinadas y un perímetro de 84 kilómetros, un total de catorce municipios, tres urbanizaciones y una pedanía continúan evacuados a la espera de que los medios aéreos se reincorporen a las labores de extinción tras una noche evaluada desde el Puesto de Mando Avanzado.

El fuego en la Vall d'Uixó (Castellón) encara su sexto día

Por otra parte, el incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta su sexta jornada perimetrado, pero todavía sin control. Con 9300 hectáreas calcinadas y un perímetro de 84 kilómetros, un total de catorce municipios, tres urbanizaciones y una pedanía continúan evacuados a la espera de que los medios aéreos se reincorporen a las labores de extinción tras una noche evaluada desde el Puesto de Mando Avanzado.

Incendios en Madrid y Castellón: bajan de intensidad ante la ola de calor
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